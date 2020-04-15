Koronavirüs Dünya Sağlık Örgütünden Trumpa tepki Esefle karşılıyoruz
DÜNYA

Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'a tepki: Esefle karşılıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin DSÖ'ye sağladığı fonu durdurma kararını esefle karşıladıklarını bildirdi. Ghebreyesus, "DSÖ, ABD'nin fonlarının durdurulmasının çalışmalarımız üzerindeki etkisini gözden geçiriyor. Ortaklarımızla bütçemizde oluşacak açıkları kapatmak ve çalışmalarımızın kesintisiz devam etmesini sağlamak için ortaklarımızla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Tedros Adhanom Ghebreyesus
Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin DSÖ'ye sağladığı fonu durdurma kararını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans sistemiyle basın toplantısı düzenledi.

  • ABD'nin, DSÖ için uzun süreli ve cömert bir dost olduğunu belirten Ghebreyesus, "Umuyoruz ki böyle de devam edecek. Trump'ın, DSÖ'ye sağladığı fonu durdurma kararını esefle karşılıyoruz." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün, ABD halkı ve hükümetinin desteğiyle dünyanın "en fakir" ve "en savunmasız" insanlarına sağlık hizmetleri sağladığını belirtti.

DSÖ'nün sadece yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele vermediğini vurgulayan Ghebreyesus, ayrıca çocuk felci, kızamık, sıtma, Ebola, HIV, tüberküloz, yetersiz beslenme, kanser, diyabet ve daha pek çok hastalık konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Ghebreyesus, "DSÖ, ABD'nin fonlarının durdurulmasının çalışmalarımız üzerindeki etkisini gözden geçiriyor. Ortaklarımızla bütçemizde oluşacak açıkları kapatmak ve çalışmalarımızın kesintisiz devam etmesini sağlamak için ortaklarımızla birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Dünyanın "ortak bir düşman" ile karşı karşıya olduğunun altını çizen Ghebreyesus,, Kovid-19'a karşı küresel dayanışma çağrısını yineledi.

Trump DSÖ'ye sağlanan fonu durdurmuştu

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü basın toplantısında, "Çin'in tezlerini savunmakla" ve "Vuhan'da salgının nasıl yayıldığına ilişkin güvenilir bir soruşturma yapmamakla" suçladığı DSÖ için, "Onca yılın ardından artık en temel görevini yerine getiremeyen Dünya Sağlık Örgütü sorumlu tutulmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

Örgütün adeta Çin için çalıştığını ileri süren Trump, "Bugün yönetimime, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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