Dünya ABD Başkanı Trump dediğini yaptı Dünya Sağlık Örgütüne yönelik yardımları kesti
AMERİKA

ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü’ne maddi yardımları durdurduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Trump dediğini yaptı: Dünya Sağlık Örgütüne yönelik yardımları kesti

ABD Başkanı Donald Trump ile Dünya Sağlık Örgütü arasında yaşanan krizde yeni bir perdeye geçildi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump , Dünya Sağlık Örgütü’ne maddi yardımları durdurduğunu açıkladı. DSÖ'yü virüsün dünyaya yayılmasından sorumlu tutan ABD Başkanı, örgüt içine neler döndüğünü herkesin bildiğini ifade etti. Bugüne kadar DSÖ'ye Çin'den 10 kat daha fazla fon sağladıklarını yineleyen Trump, DSÖ'nün Çin'i savunmayı tercih ettiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

DSÖ virüsün dünya geneline yayılmasından sorumlu

Trump, DSÖ'nün salgının dünya geneline yayılmasında ciddi sorumluluğunu olduğunu ve bu konuda en başta örgütün dünyayı yanılttığını savundu.

Herkes orada neler döndüğünü biliyor

Fotoğraf: Arşiv

Örgütün adeta Çin için çalıştığını ileri süren Trump, "Bugün yönetimime, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor." ifadesini kullandı.

Trump bu kararı alırken yönetiminin, "DSÖ'nün salgın konusundaki ihmal ve örtbaslarını değerlendirdiğini" de sözlerine ekledi.

Çin'den 10 kat daha fazla fon sağlıyordu

ABD'nin DSÖ'ye yıllık 400 ila 500 milyon dolar arasında bir fon sağladığını ifade eden Trump, "Buna karşı Çin sadece 40 milyon dolar sağlıyor." dedi.

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DSÖ çağrılara kulak tıkadı

  • DSÖ'nün "Çin'den yapılan seyahatlerin durdurulması" çağrılarına kulak tıkadığını ve bunun büyük bir hata olduğunu savunan Trump, kendisinin bunlara bakmadan Çin'den ABD'ye yapılan seyahatleri en başta durdurduğunu yineledi.

Temel görevini yerine getiremedi: Çin'i savundu

Wuhan

Trump ayrıca, "Çin'in tezlerini savunmakla" ve "Vuhan'da salgının nasıl yayıldığına ilişkin güvenilir bir soruşturma yapmamakla" suçladığı DSÖ için, "Onca yılın ardından artık en temel görevini yerine getiremeyen Dünya Sağlık Örgütü sorumlu tutulmalıdır." dedi.

Çinli doktorlar ortadan kaybolurken sessiz kaldılar

Koronavirüs nedeniyle Çin'i önceden uyaran doktor Li Wenliang koronavirüse yenilip hayatını kaybetmişti.

DSÖ'nün salgına ilişkin geç adım atmasının tüm dünyaya çok zaman kaybettirdiğini de ifade eden Trump, salgınla ilgili ilk uyarıları yapan Çinli doktorların ortadan kaybolması konusunda da örgütün sessiz kaldığını dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında da Dünya Sağlık Örgütünü sert ifadelerle eleştirmiş ve örgütü Çin tarafında yer almakla suçlamıştı.

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