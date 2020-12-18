Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Eski Bakan Mataracı koronavirüsten yaşamını yitirdi
TÜRKİYE

Eski Bakan Mataracı koronavirüsten yaşamını yitirdi

Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı 85 yaşında, İstanbul’da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mataracı, 1977 genel seçimlerinde Adalet Partisi'nden Rize milletvekili seçildi. Güneş Motel Olayı olarak bilinen görüşmelerden sonra Adalet Partisi'nden ayrılarak Bülent Ecevit ile bakanlık karşılığı hükûmet kuran 11 milletvekilinden biri oldu.

Haber Merkezi DHA
​Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı
​Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı

Rize Adalet Partisi eski İl Başkanı, eski milletvekili ve 42'nci hükümette eski Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev alan Tuncay Mataracı, bir süre önce koronavirüs teşhisi ile İstanbul’da hastanede tedaviye alındı. Mataracı, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Mataracı, İstanbul’da toprağa verilecek.

Bakanlığı sırasında darbe oldu

Tuncay Mataracı, 1977 genel seçimlerinde Adalet Partisi'nden Rize milletvekili seçildi. Güneş Motel Olayı olarak bilinen görüşmelerden sonra Adalet Partisi'nden ayrılarak Bülent Ecevit ile bakanlık karşılığı hükûmet kuran 11 milletvekilinden biri oldu. Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit başkanlığında kurulan 42'nci hükümette Gümrük ve Tekel Bakanı olan Mataracı, Rizeli, Araştırmacı Yazar Fatih Sultan Kar’ın hazırladığı Rize tarihi adlı kitapta şu ifadeleri kullanmıştı:

Savcı Sayan'ın acı günü: Ablası koronavirüse yenildi
KORONAVİRÜS
Savcı Sayan'ın acı günü: Ablası koronavirüse yenildi

Binali Yıldırım koronavirüse yakalandığını açıkladı: Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok
KORONAVİRÜS
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandığını açıkladı: Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok


"Olmayan Anayasa'yla yargılandım"

“1969'daki seçimde kazanmıştım ama ilçelerden gelen oylarla kaybettim. Adalet Partisi, merkezde elde ettiğim başarıdan dolayı benim önümün açık olduğunu gördüler ve il başkanı yaptılar. 1973'te tekrar aday oldum. 600 oyla kazanmama rağmen, partideki bölünmeler nedeniyle parlamentoya giremedim. 1977'de tekrar aday olduğumda 57 bin 300 oyla Rize'nin şu andaki nüfusu göz önüne alındığında bu büyük bir oydur, parlamentoya girdim. 1978'te Gümrük Bakanı oldum. 1980'de de darbe oldu. Darbeden 2- 3 ay sonra hapse girdim. Olmayan Anayasa'yla yargılandım. Tıpkı daha önceki darbelerdeki gibi kararı çoktan belli olan mahkemelerde yargılandım.”

Koronavirüse yakalanan Bakan Süleyman Soylu'dan flaş açıklama
KORONAVİRÜS
Koronavirüse yakalanan Bakan Süleyman Soylu'dan flaş açıklama
Abone Ol Google News
Canınız çeksin

'Canınız çeksin'

​Emniyet harekete geçti: Villada parti yaptılar, bir de paylaştılar.
Babalarını boğup mağaraya gömdüler

Babalarını boğup mağaraya gömdüler

"Sen bizim paralarımızı başka kadınlar ile yiyorsun."
Erdoğan: Bu ülkede diktatörlük olacak,sen de böyle konuşabileceksin öyle mi?

Erdoğan: Bu ülkede diktatörlük olacak,sen de böyle konuşabileceksin öyle mi?
Tarihi karar

Tarihi karar

​Kulüpler bu haftaki maçlarda yayıncı kuruluşu protesto edecek.

Cumhurbaşkanı duyurmuştu

Cumhurbaşkanı duyurmuştu

​Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi.
Okullar için <br>tarih belli oldu

Okullar için
tarih belli oldu

​MEB'den uzaktan eğitim, sınavlar ve yarıyıl takvimine yönelik açıklama.

Gelecek<br>nesillere miras

Gelecek
nesillere miras

​Albayrak Grubu tüm çalışanlarına zeytin fidanı hediye etti.
Dijital sergiye<br>ilgi büyük

Dijital sergiye
ilgi büyük

'Kazasker Mustafa İzzet Efendi' hat eserleri beğeni topluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.