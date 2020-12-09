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Koronavirüs Savcı Sayanın acı günü Ablası koronavirüse yenildi
TÜRKİYE

Savcı Sayan'ın acı günü: Ablası koronavirüse yenildi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ablasının koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurdu. Sayan, sosyal medya hesabından “İstanbul Çam Sakura Hastanesi’nde kovid tedavisi gören Ablam Hak’kın rahmetine kavuştu. Tedavi boyunca emeği geçen sağlık çalışanları hakkını helal etsin” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Savcı Sayan
Savcı Sayan

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tedavi altında olan ablasının koronavirüse yenik düştüğünü duyurdu.

"Mekanın cennet olsun ablam"

Başkan Sayan yaptığı açıklamada, “İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn... İstanbul Çam Sakura Hastanesinde Covid tedavisi gören ablam hakkın rahmetine kavuştu. Tedavi boyunca emeği geçen sağlık çalışanları hakkını helal etsin. Fedakar, yiğit bir Anadolu kadınıydı. Mekanın cennet olsun canım ablam” ifadelerini kullandı.

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Savcı Sayan kimdir?

Savcı Sayan, 1971 yılında 24 çocuklu bir ailenin 12. çocuğu olarak Ağrı Tutak’da doğdu. İlk öğrenimini Tutak’da, Orta öğrenimini Muş Malazgirt’de, Lise öğrenimini Tutak Lisesinde okul birincisi olarak tamamlamıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlayıp, çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır.

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Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kan stoklarının kritik seviyede olduğunu açıklamasının ardından Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesinin başlattığı kan verme meydan okumasına Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da katıldı. Sayan, 'Bugün burada belediye çalışanları olarak Kızılay Kan Merkezi'ne kan bağışlamaya geldik. Biz Ağrı ekibi olarak hem Nevşehir'e hem de Ordu Belediye Başkanı Sayın Hilmi Güler Bey'e meydan okuyoruz' ifadelerini kullandı.
  • İlçe Gençlik Kolu, İl Gençlik Kolu ve Genel Merkez Gençlik Kolları (1996-2000) MYK üyeliği görevlerinde bulundu. Doğu ve Güney Doğu Anadolu yörelerinde Töre cinayetleri, Kadınların Eğitimleri konularında çeşitleri çalışmaları mevcuttur. Savcı Sayan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı oldu. Tarım ve inşaat sektörüyle uğraşan Savcı Sayan, evli ve bir çocuk babasıdır.

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