Savcı Sayan'ın acı günü: Ablası koronavirüse yenildi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tedavi altında olan ablasının koronavirüse yenik düştüğünü duyurdu.
"Mekanın cennet olsun ablam"
Başkan Sayan yaptığı açıklamada, “İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn... İstanbul Çam Sakura Hastanesinde Covid tedavisi gören ablam hakkın rahmetine kavuştu. Tedavi boyunca emeği geçen sağlık çalışanları hakkını helal etsin. Fedakar, yiğit bir Anadolu kadınıydı. Mekanın cennet olsun canım ablam” ifadelerini kullandı.
İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn... İstanbul Çam Sakura hastanesinde kovid tedavisi gören Ablam hak’kın rahmetine kavuştu.. Tedavi boyunca emeği geçen sağlık çalışanları hakkını helal etsin.. Fedakar, yiğit bir anadolu kadınıydı. Mekanın cennet olsun canım ablam.. RUHUNA FATİHA
İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn... İstanbul Çam Sakura hastanesinde kovid tedavisi gören Ablam hak’kın rahmetine kavuştu.. Tedavi boyunca emeği geçen sağlık çalışanları hakkını helal etsin.. Fedakar, yiğit bir anadolu kadınıydı. Mekanın cennet olsun canım ablam.. RUHUNA FATİHA— Savcı Sayan 🇹🇷 (@SavciSayan) December 9, 2020
Savcı Sayan kimdir?
Savcı Sayan, 1971 yılında 24 çocuklu bir ailenin 12. çocuğu olarak Ağrı Tutak’da doğdu. İlk öğrenimini Tutak’da, Orta öğrenimini Muş Malazgirt’de, Lise öğrenimini Tutak Lisesinde okul birincisi olarak tamamlamıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlayıp, çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır.
- İlçe Gençlik Kolu, İl Gençlik Kolu ve Genel Merkez Gençlik Kolları (1996-2000) MYK üyeliği görevlerinde bulundu. Doğu ve Güney Doğu Anadolu yörelerinde Töre cinayetleri, Kadınların Eğitimleri konularında çeşitleri çalışmaları mevcuttur. Savcı Sayan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı oldu. Tarım ve inşaat sektörüyle uğraşan Savcı Sayan, evli ve bir çocuk babasıdır.