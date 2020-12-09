Savcı Sayan'ın acı günü: Ablası koronavirüse yenildi

Aşıda merak edilen soru: Çin aşısı mı, Alman aşısı mı güvenli?

Bilim, koronavirüs salgınına aşı ile çare bulmak için adeta seferber oldu. Şu ana kadar üretilen 5 aşıdan 2'si öne çıktı. Bunlardan ilki Çin aşısı, diğeri ise Türk bilim insanlarının öncülük ettiği BionTech ve Pfizer aşısı. Uzmanlara göre, geleneksel yöntemle üretilen Çin aşısı daha güvenli zira Alman-ABD ortaklığında üretilen aşı mRNA teknolojisi ile üretiliyor. Bu dünyada oldukça yeni bir teknoloji ve ilerleyen dönemde ne gibi olumsuz sonuçlar vereceği kestirilemiyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, '-Alman ve Çin aşısı arasındaki farkları 'Neler Oluyor' programında anlattı.

