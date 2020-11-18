Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Savcı Sayandan yeni parti iddiası Terörü reddeden Kürt siyasetçiler HDPye karşı birleşecek
POLİTİKA

Savcı Sayan’dan yeni parti iddiası: Terörü reddeden Kürt siyasetçiler HDP’ye karşı birleşecek

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, HDP’ye karşı terörü reddeden Kürt siyasetçilerin yeni bir parti kurup Cumhur İttifakı'na destek vereceğini öne sürdü.

Haber Merkezi İHA
Savcı Sayan
Savcı Sayan

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken bir iddiada bulundu.

HDP'den istifa eden Tan: Partinin PKK ile bağı gizlenemez
GÜNDEM
HDP'den istifa eden Tan: Partinin PKK ile bağı gizlenemez

HDP’ye karşı terörü reddeden Kürt siyasetçilerin yeni bir parti kurup Cumhur İttifakına destek vereceğini söyleyen Sayan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"HDP’ye karşı birleşen, terörü reddeden, mütedeyyin, muhafazakar, vatanın birlik ve beraberliğine tam destek veren Kürt siyasetçiler, yeni bir parti kurup Cumhur ittifakına destek verecekler. Taze ve kesin bilgidir. Haydi hayırlısı.”

İHA

HDP'li Giran Özcan'dan skandal açıklama: PKK terör örgütü değil, Kürdistan'ı inkar faşizm
GÜNDEM
HDP'li Giran Özcan'dan skandal açıklama: PKK terör örgütü değil, Kürdistan'ı inkar faşizm
Abone Ol Google News
Neden sürgün edildi?

Neden sürgün edildi?

Vaniköy Camii banisi, padişahın en sevdiği hocasıydı.
Akılalmaz ticaret

Akılalmaz ticaret

"Yılan, aslan, sincap, akrep, baykuş gibi aklınıza ne gelirse..."
Kılıçdaroğluna HDP ve İYİ Parti ile ortak anayasa yaptıklarına dair sözleri hatırlatıldı: Herkesin görüşünü almak zorundasınız

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

"Kimseye maskeyi takın demiyoruz, indirmeyin diyoruz".

Gemilerinin biri gidiyor diğeri geliyor.

Urfa'da kebap tüketimi kalbi vurdu

Urfa'da kebap tüketimi kalbi vurdu

Kardiyoloji doktoru uyarıyor: Bir yılda 6 bin kişi anjiyo oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.