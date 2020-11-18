Savcı Sayan’dan yeni parti iddiası: Terörü reddeden Kürt siyasetçiler HDP’ye karşı birleşecek

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken bir iddiada bulundu.
HDP’ye karşı terörü reddeden Kürt siyasetçilerin yeni bir parti kurup Cumhur İttifakına destek vereceğini söyleyen Sayan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"HDP’ye karşı birleşen, terörü reddeden, mütedeyyin, muhafazakar, vatanın birlik ve beraberliğine tam destek veren Kürt siyasetçiler, yeni bir parti kurup Cumhur ittifakına destek verecekler. Taze ve kesin bilgidir. Haydi hayırlısı.”