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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrıda PKK tarafından kızları kaçırılan aileyle görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da PKK tarafından kızları kaçırılan aileyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da PKK tarafından kızları kaçırılan aileyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yaşındayken kızları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan bir aile ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan aracılığıyla video konferans yöntemiyle görüştü.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile görüştü. Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede, 16 yaşındayken kızları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan bir aile de Savcı Sayan'ın yanında bulundu.

Aile, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, kızlarının bulunması için yardım istedi. Erdoğan, aileye kızlarına en kısa sürede kavuşmaları dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda gerek askerimiz, gerek polisimiz hepsi yoğun bir çalışmanın içindeler. Bazıları ailelerine döndüler. Hala dönmelerini beklediklerimizler var. Bunu da inşallah başaracağız" dedi. Kaçırılan kızın babaannesiyle de görüşen Erdoğan, "Sizin torununuz bizim de torunumuzdur" dedi.

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