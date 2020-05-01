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Koronavirüs Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz görüşme Cerrahpaşaya bağlandı, hastalarla tek tek sohbet etti
TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme: Cerrahpaşa'ya bağlandı, hastalarla tek tek sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüşme yaptı. Görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da masada yer aldı.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da masada yer aldı. o anların görüntüleri Cumhurbaşkanılığı'nın Twitter hesabından yayınlandı.

Erdoğan dün de 4 ayrı ilde Vefa Destek Gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yapmış, vatandaşların Ramazanlarını tebrik etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardım edilen ailelerle video konferansla görüşme yaptı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardım edilen ailelerle video konferansla görüşme yaptı

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