Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme: Cerrahpaşa'ya bağlandı, hastalarla tek tek sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da masada yer aldı. o anların görüntüleri Cumhurbaşkanılığı'nın Twitter hesabından yayınlandı.
Erdoğan dün de 4 ayrı ilde Vefa Destek Gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yapmış, vatandaşların Ramazanlarını tebrik etmişti.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü. pic.twitter.com/zz34vpfZC8
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü. pic.twitter.com/zz34vpfZC8— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 1, 2020