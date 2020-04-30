Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardım edilen ailelerle video konferansla görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.
Görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
4 farklı şehirde vefa destek gruplarının yardım ettiği ailelere bağlanan Erdoğan, ailelerle görüşerek Ramazanlarını tebrik etti.
Erdoğan'ın görüşme yaptığı ailelerin arasında bir de şehit ailesinin bulunduğu öğrenildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans aracılığıyla yardım dağıtılan ailelerin Ramazanını kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Sosyal Destek Grubunun yardımda bulunduğu vatandaşlarla video konferans yöntemiyle konuştu. Erdoğan ailelere ihtiyaçlarının giderilip giderilmediğini sordu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.
4 farklı şehirde vefa destek gruplarının yardım ettiği ailelere bağlanan Erdoğan, ailelerle görüşerek Ramazanlarını tebrik etti.
Erdoğan'ın görüşme yaptığı ailelerin arasında bir de şehit ailesinin bulunduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yardım edilen ailelerle video konferansla görüşme yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Destek Gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.