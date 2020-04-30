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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardım edilen ailelerle video konferansla görüşme yaptı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardım edilen ailelerle video konferansla görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Destek Gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı. Dört ile yapılan canlı bağlantılı görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da masada yer aldı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yardım alan ailelerle video konferans yöntemiyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yardım alan ailelerle video konferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

Görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

4 farklı şehirde vefa destek gruplarının yardım ettiği ailelere bağlanan Erdoğan, ailelerle görüşerek Ramazanlarını tebrik etti.

İHA

Erdoğan'ın görüşme yaptığı ailelerin arasında bir de şehit ailesinin bulunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans aracılığıyla yardım dağıtılan ailelerin Ramazanını kutladı
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans aracılığıyla yardım dağıtılan ailelerin Ramazanını kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Sosyal Destek Grubunun yardımda bulunduğu vatandaşlarla video konferans yöntemiyle konuştu. Erdoğan ailelere ihtiyaçlarının giderilip giderilmediğini sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yardım edilen ailelerle video konferansla görüşme yaptı
FOTOĞRAF 10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.
Title
4 farklı şehirde vefa destek gruplarının yardım ettiği ailelere bağlanan Erdoğan, ailelerle görüşerek Ramazanlarını tebrik etti.
Title
Erdoğan'ın görüşme yaptığı ailelerin arasında bir de şehit ailesinin bulunduğu öğrenildi.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yardım edilen ailelerle video konferansla görüşme yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Destek Gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.


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