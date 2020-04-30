Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardım edilen ailelerle video konferansla görüşme yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Destek Gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı. Dört ile yapılan canlı bağlantılı görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da masada yer aldı.

Haber Merkezi 30 Nisan 2020, 20:36 Son Güncelleme: 30 Nisan 2020, 21:21 DHA