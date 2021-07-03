Koronavirüs Hastalık geçirene aşı tek doza düştü
TÜRKİYE

Hastalık geçirene aşı tek doza düştü

Virüse karşı aşılamada bir uygulama değişikliğine gidildi. Koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacağı belirtildi.

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Hastalık geçirene aşı tek doza düştü - Son dakika haberleri
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Virüse karşı aşılamada bir uygulama değişikliğine gidildi.

NTV'nin haberine göre, virüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacak.

Virüsü atlattıktan sonra ilk doz aşısını olup ikinci dozu bekleyenlerin de randevuları iptal edildi.

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Kovid pozitif ikinci doz

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde de Kovid-19 pozitif tanısının aşıda ikinci doz olarak kabul edildiği görüldü.

Üç ay sonra aşı

Hastalığı atlatanlara aşı 6 aydan sonra yapılabiliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu sürenin 3 aya düştüğünü duyurmuştu.

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