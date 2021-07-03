Hastalık geçirene aşı tek doza düştü

Virüse karşı aşılamada bir uygulama değişikliğine gidildi.NTV'nin haberine göre, virüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacak.
Virüsü atlattıktan sonra ilk doz aşısını olup ikinci dozu bekleyenlerin de randevuları iptal edildi.
Kovid pozitif ikinci doz
Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde de Kovid-19 pozitif tanısının aşıda ikinci doz olarak kabul edildiği görüldü.
Üç ay sonra aşı
Hastalığı atlatanlara aşı 6 aydan sonra yapılabiliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu sürenin 3 aya düştüğünü duyurmuştu.