Erdoğan: Aşı bugün tüm insanlığın koronavirüs salgınına karşı en etkili silahı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- "Aşı bugün tüm insanlığın Koronavirüs salgınına karşı en etkili silahı…
- Türkiye’yi Kovid-19 ile mücadelede oldukça rahatlatacağına inandığımız TURKOVAC aşımızla ilgili gençlerimizin sorularını cevaplandırdım."
Aşı bugün tüm insanlığın Koronavirüs salgınına karşı en etkili silahı…
Türkiye’yi KOVİD-19 ile mücadelede oldukça rahatlatacağına inandığımız TURKOVAC aşımızla ilgili gençlerimizin sorularını cevaplandırdım. pic.twitter.com/Ch1ec0Wzuj
Aşı bugün tüm insanlığın Koronavirüs salgınına karşı en etkili silahı…