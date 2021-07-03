Erdoğan: Aşı bugün tüm insanlığın koronavirüs salgınına karşı en etkili silahı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TURKOVAC için hedefimiz eylül, ekim gibi netice almak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütüphane Söyleşisi kapsamında gençlerle buluşuyor. Yerli aşıya dair açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Turkovac için hedefimiz eylül, ekim gibi netice almak. Bazı üniversitelerimizin bu konuda çalışmaları var. TÜBİTAK'ın bu işi takibi söz konusu. Kararlıyız, artık buradan bir netice alalım istiyoruz. Hocalarımızın bu konudaki iddiaları siyasetçi olarak bizi de ümitlendiriyor. Biz de üstümüze düşen neyse yapmaya kararlıyız. Çalışmalar, deneyler devam ediyor. İthal aşılar noktasında da 50 milyona yaklaşmış durumdayız. Aşıya güvenin arttığını gösteriyor. İlk zamanlarda bir önyargı vardı. Bu ortadan kalktı.' dedi.