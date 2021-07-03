Koronavirüs Erdoğan Aşı bugün tüm insanlığın koronavirüs salgınına karşı en etkili silahı
TÜRKİYE

Erdoğan: Aşı bugün tüm insanlığın koronavirüs salgınına karşı en etkili silahı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Kovid-19 ile mücadelede oldukça rahatlatacak TURKOVAC aşısıyla ilgili gençlerin sorularını cevaplandı. Erdoğan, "Aşı bugün tüm insanlığın koronavirüs salgınına karşı en etkili silahı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan: Aşı bugün tüm insanlığın koronavirüs salgınına karşı en etkili silahı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

  • "Aşı bugün tüm insanlığın Koronavirüs salgınına karşı en etkili silahı…
  • Türkiye’yi Kovid-19 ile mücadelede oldukça rahatlatacağına inandığımız TURKOVAC aşımızla ilgili gençlerimizin sorularını cevaplandırdım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TURKOVAC için hedefimiz eylül, ekim gibi netice almak
OYNAT 00:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TURKOVAC için hedefimiz eylül, ekim gibi netice almak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütüphane Söyleşisi kapsamında gençlerle buluşuyor. Yerli aşıya dair açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Turkovac için hedefimiz eylül, ekim gibi netice almak. Bazı üniversitelerimizin bu konuda çalışmaları var. TÜBİTAK'ın bu işi takibi söz konusu. Kararlıyız, artık buradan bir netice alalım istiyoruz. Hocalarımızın bu konudaki iddiaları siyasetçi olarak bizi de ümitlendiriyor. Biz de üstümüze düşen neyse yapmaya kararlıyız. Çalışmalar, deneyler devam ediyor. İthal aşılar noktasında da 50 milyona yaklaşmış durumdayız. Aşıya güvenin arttığını gösteriyor. İlk zamanlarda bir önyargı vardı. Bu ortadan kalktı.' dedi.


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