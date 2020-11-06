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Koronavirüs Hatayda 10 mahalle karantinaya alındı Giriş çıkışlar kapatıldı
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Hatay’da 10 mahalle karantinaya alındı: Giriş çıkışlar kapatıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bazı cadde ve sokaklar karantinaya alındı. Antakya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bazı mahallelerde Kovid-19 vaka sayısının artması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, korona virüs salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı. Antakya ilçesine bağlı 10 mahallede bazı kişilerin korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine mahallelerde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

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Giriş çıkışlar bariyerlerle kapatıldı


Karar doğrultusunda, Antakya ilçesi Saraykent, Ovakent, Esenlik Mahallesi bazı sokaklar, Gazi Mahallesi bazı sokaklar, Akevler mah.3’üncü alan sokak, Akasya Mahallesi 84’üncü cadde, Odabaşı mahallesi Derman sokak ve Nur sokak, Altınçay mahallesi 633’ün sokak, Saraykent mahallesi 14/2 sokak, madenboyu mahallesinde bulunan bazı evler, bugünden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alındı.


Polis ekipleri mahallelerin giriş ve çıkışlarını bariyerle kapatarak önlem aldı.

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