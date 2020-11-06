Hatay’da 10 mahalle karantinaya alındı: Giriş çıkışlar kapatıldı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bazı cadde ve sokaklar karantinaya alındı. Antakya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bazı mahallelerde Kovid-19 vaka sayısının artması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Haber Merkezi 06 Kasım 2020, 00:11 Son Güncelleme: 06 Kasım 2020, 00:13 İHA