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Koronavirüs Türkiyenin 5 Kasım koronavirüs sonuçları Mayıs ayından bu yana ilk kez bu kadar yüksek
TÜRKİYE

5 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 5 Kasım koronavirüs sonuçları: Mayıs ayından bu yana ilk kez bu kadar yüksek

Sağlık Bakanlığının Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'na yüklediği 5 Kasım koronavirüs tablosu, durumun giderek ciddileştiğini gözler önüne seriyor. Bugün açıklanan ölü sayısı, en son 6 ay önce bu seviyeyi görmüştü. Hasta sayısı ise istikrarını koruyor ve ciddi bir düşüş sağlanamıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü tablo ile ilgili yaptığı paylaşımda önemli uyarılarda bulundu ve artışın bir an önce durması gerektiğini vurguladı. İşte 5 Kasım koronavirüs ölü, hasta, ağır hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Havaların soğumasıyla artmaya başladığı görülen koronavirüs verileri, uzun zamandır düşüşe geçmiyor. Bugün açıklanan 5 Kasım koronavirüs tablosundaki ölü sayısı, en son mayıs ayında bu seviyeyi görmüştü.

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5 Kasım'da koronavirüsten kaç kişi öldü?

  • Güncel verilere göre, son 24 saatte 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti, 1714 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 332 bin 379'a yükseldi.

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Toplam vefat sayısı kaç?

Toplam test sayısı 14 milyon 700 bin 951'e ulaştı. Hasta sayısı 386 bin 820, vefat sayısı 10 bin 639, ağır hasta sayısı 2 bin 564, aktif hasta sayısı 43 bin 802 oldu.

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  • Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

"Bu artışa engel olmak zorundayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

  • "Bugün tespit edilen 2 bin 311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın."

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