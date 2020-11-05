5 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı Türkiye'nin 5 Kasım koronavirüs sonuçları: Mayıs ayından bu yana ilk kez bu kadar yüksek Sağlık Bakanlığının Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'na yüklediği 5 Kasım koronavirüs tablosu, durumun giderek ciddileştiğini gözler önüne seriyor. Bugün açıklanan ölü sayısı, en son 6 ay önce bu seviyeyi görmüştü. Hasta sayısı ise istikrarını koruyor ve ciddi bir düşüş sağlanamıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü tablo ile ilgili yaptığı paylaşımda önemli uyarılarda bulundu ve artışın bir an önce durması gerektiğini vurguladı. İşte 5 Kasım koronavirüs ölü, hasta, ağır hasta sayısı...

Haber Merkezi 05 Kasım 2020, 19:01 Son Güncelleme: 05 Kasım 2020, 19:37 Yeni Şafak