Koronavirüs Haziran ayının ilk haftalık Kovid-19 verileri açıklandı
TÜRKİYE

Haziran ayının ilk haftalık Kovid-19 verileri açıklandı

Vatandaşlar koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son günlerde oldukça merak ediyordu. Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Haziran ayının ilk haftalık Kovid-19 verileri açıklandı
30 Mayıs - 5 Haziran'da 7 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığının haftalık koronavirüs tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden açıklandı.

  • Buna göre, 30 Mayıs - 5 Haziran'da 7 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 843 kişi oldu.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 78 bin 186'ya yükselirken, 98 bin 976 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 781 bin 738 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak duyurulan Kovid-19 tablosunun 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacağını açıklamıştı.

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