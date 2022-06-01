Koronavirüs tablosunda yeni dönem: Artık haftalık açıklanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosu ile ilgili alınan yeni kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca, bugüne kadar günlük olarak yayınlanan tablonun, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak açıklanacağını bildirdi.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine https://t.co/RVlhe7786O adresi üzerinden yayınlanacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2022

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