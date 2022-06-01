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TÜRKİYE

Koronavirüs tablosunda yeni dönem: Artık haftalık açıklanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak yayınlanan koronavirüs tablosunun bugünden itibaren haftalık olarak açıklanacağını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs tablosunda yeni dönem: Artık haftalık açıklanacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosu ile ilgili alınan yeni kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

  • Bakan Koca, bugüne kadar günlük olarak yayınlanan tablonun, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak açıklanacağını bildirdi.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

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