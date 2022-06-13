Koronavirüs Koronavirüs tablosu açıklandı 13 Haziran 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı belli oldu
TÜRKİYE

Koronavirüs tablosu açıklandı: 13 Haziran 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı belli oldu

Vatandaşlar koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son günlerde oldukça merak ediyordu. Bugün koronavirüs tablosu açıklandı. Peki, 13 Haziran 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Koronavirüs tablosu açıklandı: 13 Haziran 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı belli oldu
13 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, resmi sayfasında kovid vakalarını bugün itibariyle açıkladı. Geçtiğimiz günlerde 2 bin altına inen vaka oranlarına karşılık vefat sayıları da tek haneli rakamlara iniyor olması maske ile ilgili yasakların kalkmasına neden olmuştu. İşte 13 Haziran 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı...

13 Haziran koronavirüs tablosu

13 Haziran koronavirüs tablosu.
13 Haziran koronavirüs tablosu.
  • Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı tabloda kritik verilere yer vermeye devam ediyor. 13 Haziran tablosu yayımlandı. Buna göre 975 yeni vaka sayısı tespit edildi ve 4 kişi hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ.

13 Haziran koronavirüs tablosu.
13 Haziran koronavirüs tablosu.

Koronavirüs tablosunda yeni dönem: Artık haftalık açıklanacak
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tablosunda yeni dönem: Artık haftalık açıklanacak
Koronavirüs tablosu açıklandı: 13 Haziran 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı belli oldu

Koronavirüs tablosu açıklandı: 13 Haziran 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı belli oldu
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