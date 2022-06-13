​Koronavirüs tablosu açıklandı: 13 Haziran 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı belli oldu

Sağlık Bakanlığı, resmi sayfasında kovid vakalarını bugün itibariyle açıkladı. Geçtiğimiz günlerde 2 bin altına inen vaka oranlarına karşılık vefat sayıları da tek haneli rakamlara iniyor olması maske ile ilgili yasakların kalkmasına neden olmuştu. İşte 13 Haziran 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı...

13 Haziran koronavirüs tablosu

13 Haziran koronavirüs tablosu.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı tabloda kritik verilere yer vermeye devam ediyor. 13 Haziran tablosu yayımlandı. Buna göre 975 yeni vaka sayısı tespit edildi ve 4 kişi hayatını kaybetti.

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13 Haziran koronavirüs tablosu.