İngiliz matematikçi dünyadaki tüm koronavirüslerin kola kutusuna sığdığını hesapladı

Dünya genelinde şimdiye kadar en az 106 milyon kişi koronavirüse yakalandı. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı, en az 2 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden oldu.

Ama virüsün kendisi çok küçük. SARS-CoV-2 virüsünün çapı 100 nanometre. Yani bir metrenin yüz milyarda biri kadar. Virüs, insan saçının binde biri kalınlığında.

DÜNYADAKİ TÜM KORONAVİRÜSLER 160 MİLİMETRE HACMİNDE

BBC Türkçe'nin haberine göre Bath Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan, "The Maths of Life and Death" (Yaşam ve Ölümün Matematiği) kitabının yazarı Dr. Yates, hesaplamalarında dünyadaki tüm koronavirüslerin 160 mililitre hacmi olacağı sonucuna vardı.

Dr. Yates, hesaplamalarında, koronavirüslerin üst üste konması halinde, dikensi çıkıntılardan oluşacak boşluğu da dikkate aldığını söylüyor.

Yates hesaplamalarında virüsün büyüklüğü, kaç kişinin virüse yakalandığı ve hastalığa yakalanan bir kişinin vücudunda belirli bir zamanda ne kadar virüs olduğu kriterlerini kullandı.

VİRÜSÜN ÇAPI 80-120 NANOMETRE

Bilim insanları, SARS-CoV-2 virüsünün küremsi olduğu ve çağının 80-120 nm arasında değiştiği konusunda hemfikir.

Viral yükün en yüksek seviyesinde bir hastanın sisteminde 100.000.000.000 parçacık olabiliyor. Bu zirve noktasına hastalığın altıncı gününde ulaşılıyor.

Dr. Yates, bilimsel makaleler yayımlayan "The Conversation" sitesindeki yazısında, her gün yarım milyon kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığına dikkat çekti.

Ama hesaplamalarda bazı kişilerin belirti göstermemesi, bazı kişilerin test yaptırmamayı seçmesi ve bazı ülkelerde test imkanlarının sınırlı olması nedeniyle bu sayı daha gerçekçi olması için 3 milyon olarak alındı.

"GEZEGENDEKİ KUM TANELERİNİN SAYISI KADAR"

Yates bunun sonucunda, belli bir zaman diliminde dünyadaki koronavirüs sayısının 2x10¹⁸ adet (iki kentilyon ya da iki milyar milyar) olduğunu hesapladı.

Dr. Yates, "Bu çok büyük bir sayı. Gezegendeki kum tanelerinin sayısı kadar" diyor.

Yates daha sonra küre hacmi formülünü (V = 4 π r³/3) kullanarak her bir virüsün hacminin 523.000 nm küp olduğunu hesapladı. Hesaplamada virüsün çapı 100 nm olarak kabul edildi. Bu sayı iki kentilyonla çarpılınca 120 mililitre çıktı.

Virüslerin üst üste konulması sırasında oluşacak boşluklar da hesaba katılınca dünyadaki tüm virüslerin 160 mililitre yer kaplayacağı sonucuna ulaşıldı. Bir kutu kolanın hacmi 330 mililitre.

