Çarpıcı koronavirüs araştırması: Koronavirüsün enfekte ettiği solunum yolu hücrelerinin görüntüleri tıp dergisinde yayımlandı

Kuzey Carolina Üniversitesi Çocuk Araştırma Enstitüsünden Camille Ehre liderliğindeki uzmanların elde ettiği görüntülere "New England Journal of Medicine" dergisinde yer verildi.
Kovid-19 enfeksiyonunun solunum yolunda ne kadar yoğun olduğunu açık ve net ortaya koyan görüntüleri elde etmek için bilim insanları, laboratuvar ortamında insan bronşiyal epitel hücrelerine yeni tip koronavirüs aşıladı.
Bilim insanları, bu işlemden çok güçlü tarama özelliğine sahip elektron mikroskobi yöntemiyle hücreleri inceledi.
Bilim insanları, bu işlemden
96 saat sonra çok güçlü tarama özelliğine sahip elektron mikroskobi yöntemiyle hücreleri inceledi. Bu yöntemle elde edilen görüntüler, solunum yüzeyinde enfeksiyonu dokulara ve diğer insanlara yaymaya hazır çok sayıdaki virüs partikülünü ortaya koydu.
HAYAT
Grip ile koronavirüs farkı nedir, nasıl ayırt edilebilir?
Renklendirilen görüntülerde kıla benzer enfekte kirpikli hücreler dikkati çekiyor.
Uzmanlar, görüntülerin, Kovid-19'un bulaşmasını önlemede enfekte olan ve olmayan kişilerin maske takmasının öneminin altını çizdiğini belirtti.
KORONAVİRÜS
Koronavirüste bulaşıcılık en fazla kuluçka döneminde: İşte bulaşma ve hastalanma takvimi
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Türkiye geneli koronavirüs özet tablosu.
İstanbul ve bölgelere göre vaka sayıları ve artış oranları.
İstanbul ve bölgelere göre vaka sayıları ve artış oranları.
Yaş gruplarına göre koronavirüs vaka sayıları.
Cinsiyete göre vakaların dağılımı.
Sağlık Bakanlığı illere ve yaş gruplarına göre koronavirüs verilerini paylaştı
Sağlık Bakanlığı illere ve yaş gruplarına göre koronavirüs verilerini paylaştı
Koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanlığı, illere ve bölgelere göre detaylı günlük raporu açıkladı. Bakanlığın sitesinde yer alan bilgilere göre artış olan bölgeler, cinsiyete ve yaş gruplarına göre vaka sayıları da detaylı bir şekilde açıklandı. İşte Türkiye geneli bölgesel vaka dağılımları, yaş ve cinsiyete göre vaka sayıları.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısındaki artışta ilk 5 il arasında yer alan Diyarbakır'da birinci dalganın ikinci pikinin yaşandığını açıkladı. Bayramla birlikte artan hareketliliğin vaka sayısını artırdığına dikkat çeken Bakan Koca, bu artışlara özellikle düğünlerin ana kaynak olduğunu ifade etti. Yer yer bazı illerde hastane sıkıntısı yaşandığını aktaran Bakan Koca, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman’da bu sorunun aşıldığını, Diyarbakır'da ise kısmen sorunun devam ettiğini ifade etti.
Bu illere yoğun bakım takviyesi yapıldığına da vurgu yapan Bakan Koca, özellikle sorunlu illerde filyasyon ekiplerinin sayısını hızla artırdıklarını belirtti. Fahrettin Koca, Konya’da 460 ekip, Şanlıurfa’da 200 ekip, Mardin’de 111 ekip, Diyarbakır’da 370 ekip, Erzurum’da 207 ekip, İzmir’de 350 ekip, Kayseri’de 120 ekip ve Van’da da 128 filyasyon ekibinin sahada olduğunu söyledi.
'HEM YOĞUN BAKIMDA, HEM DE ÖLÜM SAYISINDA ARTIŞ YAŞANDI' <br> <br> Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin de vaka artışlarına dikkat çekerek, yoğun bakım hasta sayısının ve buna bağlı olarak ölüm sayısının da arttığını söyledi. Tekin, Sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi şu anda birinci dalganın ikinci pikini yaşıyor aşamasındayız...
Maalesef hasta sayısında bir artış oldu bununla birlikte hastaneye yatan hastalarımızda artış var ve yoğun bakımlarda artışımız var. Yoğun bakım artışları ile birlikte ölüm sayısında da artışlar oluyor. Bu vaka sayısındaki artış devam ederse, önümüzdeki günlerde özellikle yoğun bakım ihtiyacında artış ve bununla birlikte sağlık hizmetlerindeki verilmesi gereken hizmette bir aksamaya yol açabilecektir dedi.
'SAYILAR ARTMAYA DEVAM EDERSE FARKLI KISITLAMALARA GİDİLEBİLİR' <br> <br> Koronavirüste normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan sonrası düğünler, taziyeler ve toplu yemekler gibi sosyal faaliyetlerde yaşanan artışla birlikte vaka sayılarının da arttığını ifade eden Tekin şunları kaydetti: 1 Haziran'da normalleşme sonrası ile birlikte, düğünler, taziyeler, toplu yemekler gibi sosyal faaliyetlerde bir artış olmuştu Diyarbakır'da. Yine Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu etkinlikler ya da sosyal vecibeler daha fazla yapılıyor. Kalabalık ortamlar oluşuyor...
Gerçekten de bu toplu alanlardaki kalabalık ortamın olması ve bu ortamlarda çok fazla zaman geçirmekle birlikte vaka sayısında ciddi bir artış oldu. Bakanlığımızca bunlarla ilgili bazı kısıtlamalara gidildi. Öyle tahmin ediyorum ki bundan sonra önümüzdeki günlerde belki bu sayılar artarsa bakanlık daha farklı kısıtlamalara gidebilecek diye düşünüyorum.
'İZOLASYONU İHLAL EDENLER VAR, CİDDİ YAPTIRIMLAR GELEBİLİR' <br> <br> İzolasyonu çok fazla ihlal eden vatandaşların olduğunu ve bunların vaka sayılarını arttırmada önemli rol üstlendiğine de vurgu yapan Recep Tekin, sayısı artırılan izolasyon ekipleriyle bunun önüne geçilmesinin sağlanacağını belirtti. Buna rağmen izolasyon kuralına uymayanlar için ciddi yaptırımların da gündeme gelebileceğini anlatan Tekin, İzolasyonu çok fazla ihlal eden vatandaşımız var. Bu çok çok önemli. Sonuç itibariyle pozitif bir vakanın toplumda dolaşması en az 3,4 kişiye bulaşı sağlayacaktır...
Daha fazla bulaş, daha fazla hasta sayısı, daha fazla hastaneye başvuran kişi ve bununla birlikte yatan hasta ile yoğun bakımda yatan hasta sayısında artışa yol açacaktır. Bu da sonuç olarak ölüme katkı sağlıyor. Vefat eden hasta sayısında daha fazla yol açıyor. Vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz; pozitif iseniz veya temaslı iseniz lütfen 14 gün boyunca evde kalın. Hiç dışarı çıkmayalım...
Tedavimizi, takibimizi evde devam edelim. Zaten filyasyon ekiplerinin bunu sağlaması için sayısı artırıldı. Öyle tahmin ediyorum ki izolasyonu ihlal edenlere artık ciddi yaptırımlar gündeme gelecektir diye düşünüyorum diye konuştu.
Diyarbakır'da koronavirüste birinci dalganın ikinci piki yaşanıyor
Diyarbakır'da koronavirüste birinci dalganın ikinci piki yaşanıyor
Diyarbakır'da koronavirüste birinci dalganın ikinci piki yaşanıyor
Diyarbakır'da koronavirüste birinci dalganın ikinci piki yaşanıyor
Koronavirüs vaka sayısındaki artışla ilk 5 il arasında yer alan Diyarbakır, birinci dalganın ikinci pikini yaşıyor. Sağlık Bakanlığı, vaka artışının önüne geçmek için harekete geçti. Kent genelinde 370 filyasyon ekibi görevlendirildi ve hastanelerin yoğun bakım kapasiteleri artırıldı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, hem vaka sayısında, hem hastaneye yatan hasta sayısında, hem de yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısında artışın yaşandığına dikkat çekerek, "Vaka sayılarındaki artışı önleyemezsek önümüzdeki günlerde özellikle yoğun bakım ihtiyacında artış ve bununla birlikte sağlık hizmetlerinde aksama yaşanabilir" dedi.
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Gelen son dakika haberlerine göre bir çok ilde 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Vatandaşlar yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen illeri araştırmaya başladı. Peki 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması olan iller hangileri?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? <br> <br> Belirtilen bazı illerde belirli saatler aralığında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanırken, bazı illerde ise toplu taşıma kullanımı, nişan, düğün gibi organizasyonlara katılım sınırlandırıldı. Peki sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte yanıtı…
KAYSERİ <br> <br> Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda 65 yaş üstü vatandaşları yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumak amacıyla çeşitli kararlar alındı. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunması amacıyla pazar, alışveriş merkezi, sosyete pazarı gibi toplu alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandırıldı. <br> <br>Vatandaşlar, bu tip mekanlardan temin etmek istedikleri ihtiyaçları konusunda Vefa Destek Gruplarıyla iletişime geçecekler. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek. <br> <br> İl genelindeki düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere, anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde 65 yaş ve üzerindeki misafirler kabul edilmeyecek. Ayrıca piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensupları yararlanabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanları kullanabilecek.
SİİRT<br> <br> Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımlarının yasaklandığını bildirdi. <br> <br>Valilikten yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı belirtildi. Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23.00'te son bulması ve düğün sürelerinin kısıtlanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: <br> <br> Sokak ve köy düğünlerinde toplu yemek verilmesinin sınırlandırılmasına ve mahalle aralarında yapılan sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçelerinin tahsis edilmesine, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılmalarının ikinci bir karara kadar yasaklanmasına karar verildi. <br> <br> Öte yandan, kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ila 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına ilişkin hükmün kaldırılmasına karar verildi.
GAZİANTEP<br> <br> Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi. <br> <br> Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının toplu eylem, etkinlikler nedeniyle yayılması riskinin önlenmesi amacıyla gereken tedbirlerin salgın sürecinde alındığı ve alınmaya devam edileceği belirtildi. Valilik izni dışında gerçekleştirilecek etkinliklerin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Valimizce izin verilenler hariç) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylemetkinlikler İl İdaresi Kanunu'nun 11C maddeleri ve ayrıca Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 15-30 Ağustos tarihlerinde 15 gün boyunca, genel asayiş ve kamu düzenin korunması için valilik oluruyla yasaklanmıştır.
ŞANLIURFA <br> <br> Şanlıurfa Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlandığı bildirildi. <br> <br>Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. <br> <br>Toplantıda, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına yönelik kararın, aynı saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanması şeklinde revize edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:<br> <br> 13.08.2020 tarih ve 149 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun '65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her gün 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarının kısıtlaması' ile ilgili kararın '65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanması' şeklinde revize edilmesine karar verilmiştir.
VAN<br> <br> Van'da Covid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarla yeni kısıtlamalar getirildi. 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları yasaklandı. Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, alınan kararlar gereği il genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu törenlere katılmasının yasaklandığını bildirdi. <br> <br> Açıklamada şöyle denildi: 65 yaş ve üzeri olanların sabah saat 07.30- 10.00 ile akşam saat 16.30- 19.00 arası şehir içinde, mahalle ve ilçeler arası toplu taşıma yapan araçlara (belediye ve halk otobüsü, minibüs) binmesi yasaklanmıştır. Kısıtlamalara uymayanlar hakkında hem idari hem de adli işlem yapılacaktır. Ayrıca ilimiz genelinde yapılan muayenede Covid-19 testi pozitif olup, klinik bulgusu olmadığı için evde tedavisi devam eden hastaların ikametlerinin dışına çıkması yasaklanmıştır. Sağlık, kolluk ve denetim ekiplerince yapılan kontrollerde hastanın evden ayrıldığı veya ev içinde kendini izole etmediği tespit edilmesi halinde, ilgili kişi hakkında adli ve idari işlem yapılacaktır. Risk devam ediyor. Hap birlikte kurallara sıkı sıkıya uyarak Covid-19'la mücadelede başarıya ulaşacağız. Maske-Sosyal mesafe-Hijyene dikkat edelim.
YALOVA<br> <br> Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu'nca alınan karar ile 65 yaş üstü vatandaşların sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı. <br> <br>Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, 65 yaş üzeri kişilerin 09.00 ile 21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verdi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: <br> <br> İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 14.08.2020 Perşembe günü Vali Muammer Erol başkanlığında Covid 19 salgını tedbirleri kapsamında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. <br> <br> - Covid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında İlimizde test sonucu pozitif çıkan kişilerin gerekli filyasyon ve izolasyon çalışmalarının ilgili mevzuatın belirlediği kurumlar tarafından yapılmasına; - Test sonucu pozitif çıkan kişilere ekteki bilgilendirme ve onam formunun tebliğ edilmesine ve kişilerin onamlarının alınmasına; - İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 12.08.2020 tarih ve E.13102 sayılı Genelgelerine istinaden İlimizde 65 yaş üzeri kişilerin 09.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına; <br> <br> - Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; oy birliği ile karar verildi.
ELAZIĞ <br> <br> Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında düğünler 3 saat ile sınırlandırıldı. <br> <br>Valilikten yapılan açıklamada, Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulunun yeni kararlar aldığı bildirildi. <br> <br>Vatandaşların yakın temasta bulunabilme riski nedeniyle düğün süresinin 3 saat ile sınırlandırıldığı aktarılan açıklamada, gelinin konvoy halinde alınmasının yasaklandığı belirtildi. <br> <br> Sokak düğünlerinin yasaklandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: Köy düğünleri de ilgili kolluk kuvvetlerinin izni dahilinde yapılabilecek. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın düğün, nişan, kına törenlerine katılımlarının birinci yakını hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar kısıtlanmasına, pazar yerlerine saat 11.00'den itibaren gidebilmelerine, taziye sahiplerine evlerde veyahut farklı yerlerde taziye yapılmaması yönünde İl Müftülüğü tarafından gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, muhtarlar vasıtasıyla cami hoparlöründen taziyelerin yasak olduğuna dair anonsun günlük olarak ihmale yer verilmeden yapılmasına, karar verildi.
BARTIN <br> <br> Bartın Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmasını yasakladı. <br> <br> Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Kurul, aktif vakaların yaş ortalaması dağılımını değerlendirmesi sonucu 65 yaş ve üstü olanların, düğünler ile nikah, düğün, kına ve kız istemeye katılmalarını yasakladı. Yasaktan gelin ve damadın annesi- babası ile anneanne, babaanne ve dede muaf tutuldu.
BİTLİS<br> <br> Bitlis Valili de Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: <br> <br> Covid-19 ile mücadele kapsamında Bitlis il genelindeki düğünlerle ilgili bazı yasaklama ve tedbir kararları alınmıştır. Lütfen alınan kararlara kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için tam uyum gösterelim. Lütfen MASKE, MESAFE ve TEMİZLİK kurallarını gözardı etmeyelim
KÜTAHYA <br> <br> Kütahya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşların, belirlenen cadde ve sokaklardaki alanlara, hafta sonları 12.00 -19.00 saatleri, hafta içi 16.00-19.00 saatleri arasında girmesi yasaklandı. <br> <br> Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili bazı kararlar aldı. Karar yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: <br> <br> “Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Gazi Kemal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu), Balıklı Mahallesi Kıbrıs Caddesi, Tahıl Pazarı Sokak, Saman Pazarı Caddesi, Çemberciler Caddesi, Pekmezpazarı Caddesi (Samanpazarı), Paşam Sultan Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi (Ulu Cami), Mecidiye Mahallesi Taşköprü Caddesi, Hükümet Caddesi Çaprazbahçe Sokak (Yeşil Cami civarı), Servi Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki (Eskişehir Yolu Caddesi) yoğunlukların koronavirüs bulaşma riskini arttırması nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu bölgelerde bulunan park, kahvehane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastane, oyun salonları, han, kulüp, dernek binaları ve lokalleri gibi kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12.00 ile 19.00, hafta içi saat 16.00 ile 19.00 saatleri arasında girmesinin yasaklanmasına, bu kapsamda belirlenen bölgelerde kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına karar verilmiştir <br> <br> Kurul ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine saat 12.00’den sonra girmesini, toplu taşıma araçlarına da 07.00 -10.00 ve 17.00 -22.00 saatleri arasında binmesini yasakladı
BATMAN <br> <br> Batman’da korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri, bu saatler dışında sokağa çıkışlarının yasaklandığı bildirildi. Batman’da korona virüsle mücadele kapsamında koordinasyon toplantısı Batman Valisi Hulusi Şahin Başkanlığında düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu tarafından Batman’da koronavirüse ilişkin yapılan bilgilendirme sunumunun ardından toplantıda 65 yaş ve üstündekiler için yeni kararlar alındı. Alınan karara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, korona virüs tedbirleri nedeniyle 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri duyuruldu. Açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 15 Ağustos 2020’den itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına, kısıtlanmasına, belirtilen saatler haricinde, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte, yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan kamu görevlileri ’başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri’ ile zorunlu sağlık sebepleri nedeniyle dışarıya çıkması lüzumlu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verildi denildi.
KIRIKKALE <br> <br> Kırıkkale Valiliği, korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldığını bildirdi. <br> <br> Korona virüs vakalarının artması ile beraber Kırıkkale’de yeniden 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak 65 yaş üstü için kararlarını açıkladı. Buna göre kent genelinde 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldı. <br> <br> Valilikten yapılan açıklamada, 65 yaş üzeri ve büyüklerimizin sokağa çıkmaları İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırılmıştır. Değerli büyüklerimizin salgın yayılım riski göz önüne alındığında dışarıda olduğu dönemde mutlaka maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri; Nüfus yoğunluğunun olduğu başta kapalı alanlar olmak üzere, toplu taşıma, düğün, cenaze gibi alanlarda mecbur olmadıkça bulunmamalarını rica ederiz ifadesi kullanıldı.
BURSA <br> <br> Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. <br> <br> Valilikten yapılan açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu. <br> <br> Açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma konusuyla ilgili belli kısıtlamalar getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saat aralığında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, gelin ve damadın 1. ve 2. derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlid gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir. Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağının bildirildiği açıklamada konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin yürütüleceğine dikkat çekildi.
Koronavirüs vakaları artınca harekete geçildi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı getirilen iller
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve uzun süredir etkisini gösteren koronavirüs sürecinde en riskli grup 65 yaş üstü vatandaşlar. Türkiye'de de bir süre önce yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bazı illerde son dakika haberlerine göre koronavirüs vaka sayısında artışlar görüldü ve bu nedenle tekrar kısıtlamalara gidildi. Peki koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde...