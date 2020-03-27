Evde Kal: Felaketi önle

Evde kalın çağrılarına rağmen bazı illerde yoğunluk devam ediyor.

Türkiye koronavirüs salgınında dünyada örnek uygulamaları hayata geçirdi. Salgın geç gelmesini sağlayan bu tedbirlerle birlikte ilk vaka görüldüğü günden buyana alınan tedbirlerle koronavirüsün kontrol altına alınması amaçlanıyor. Dünyadaki ağır kayıplar ve ülkemizde giderek yükselen ölüm sayıları “Evde Kal” çağrısının ne kadar hayati önemde olduğunu göstermesi açısından dikkat çekiyor.

Koronavirüs hem yaşlılar hem de gençler için tehlike oluşturuyor. Bağışıklık sistemi güçlü olanların virüsü eve taşıma ihtimali var.

Dünya binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsün, insanların virüse bağışıklık kazanması, etkin bir aşının bulunması ya da virüsün zaman içinde mutasyona uğraması sonucu etkisini yitirebileceği bildirildi.

Neden ‘Evde Kal’malıyız?

Hastalık virüs taşıyan bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaştığı için “Evde Kal” çağrısı hayati öneme sahip. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabildiği için sosyal izalosyon, vaka sayısı ve ölüm sayılarını kontrol altına almanın en etkili yolu.





Yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) nedir?

Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlandı.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edildi. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayıldı.

OYNAT 00:34 İçişleri Bakanlığı paylaştığı videoyla evde kalmanın önemine dikkat çekti İçişleri Bakanlığınca 'EvdeHayatVar' etiketiyle paylaşılan videoda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı evde kalmanın önemine değinildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, zorunlu olmadıkça evin tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Grafiklerle ailenin önemine değinilen videoda, 'Evde aile, sevgi, huzur, güven ve sağlık var' ifadeleri kullanıldı. BiP'te paylaş

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Hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesi olan koronavirüsler, İnsanlarda daha şiddetli hastalıklar ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur.

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OYNAT 00:00 Kızılay sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs önlemlerini anlatan bir video yayınladı Kızılay sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs önlemlerini anlatan bir video yayınladı. EvdeKalÜlkeniKoru heçteğiyle paylaşılan videoda, ''Bu videoda yer alan önlemleri alarak yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan sevdiklerimize yardımcı oluyor, riskleri minimuma indirmek için suya sabuna dokunuyoruz'' ifadeleri kullanıldı. BiP'te paylaş

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Yeni koronavirüs hastalığı belirtileri nelerdir? Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. Koronavirüs hastalığı nasıl bulaşır? Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

OYNAT Iraklı doktor gözyaşlarıyla yalvardı: Lütfen evde kalın Irak'ta korona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen bazı vatandaşlar yasağa uymuyor. Korona virüsle mücadele eden Iraklı bir doktor yasağa uymayan vatandaşları uyarmak için sosyal medyada görüntü paylaştı. Görüntüde ağlamaya başlayan Iraklı doktor, 'Çoğu kişi sokağa çıkma yasağına uymuyor. Lütfen evde kalın, çok kişi bize geliyor, çok sayıda insan kaybettik. 7 gündür buradayız ve gece gündüz çalışıyoruz. Hayatlarımızı sizin için feda ettik. Lütfen evde kalın' şeklinde konuştu.



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Kimler daha fazla risk altında?

COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir. Vakaların yüzde 20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir. Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

OYNAT 01:42 Sağlık Bakanı Koca 65 yaş üstü yaşlıları uyardı: Sokağa çıkma yasağına uyun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Büyüklerimizden sözlerime kulak vermelerini istirham ediyorum. Bu toplumun sizin tavsiyelerinize ihtiyacı var. Siz de bu seferliğe mahsus bu öğüdü kabul edin, evden çıkmanız bir süreliğine kısıtlandırıldı. Bu kurala uyun' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:

60 yaş üstü olanlar

Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

Kalp hastalığı

Hipertansiyon

Diyabet

Kronik Solunum yolu hastalığı

Kanser gibi

Sağlık Çalışanları

Çocuklar Risk Altında Mı?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir.

Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir.

OYNAT 00:00 İspanya’da sağlık sistemi çöktü: Koronavirüslü hastaları koridorlarda yatırıyorlar Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs, Avrupa'yı yeni merkez üssü haline getirdi. İspanya'da toplam koronavirüs vakası 28 bin 603'e, koronavirüse bağlı ölümler ise 3 bin 107 kişiye ulaştı. İspanya'da her geçen gün artan koronavirüs vakaları, sağlık sisteminin yetersiz kalmasıyla çökme noktasına geldi. İspanya'da bulunan bir hastanede çekilen görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde virüsün bulaştığı kişilerin, hastane koridorlarında yatırıldığı görülüyor. Vaka sayısının fazla olması, sağlık çalışanlarının yetersiz kalması sonucu ülkedeki sağlık sistemi hastalara yeteri derecede hizmet veremiyor.

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Hamileler Risk Altında Mı?

COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar COVID-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

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OYNAT 00:34 Koronavirüs'lü hastanın kriz geçirdiği anlar kamerada Çin'de 81 kişinin yaşamını yitirdiği 'Koronavirüs' ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda sedye üzerinde yatan kişinin istemsizce hareket ettiği ve kriz nöbeti geçirdiği anlar böyle görüntülendi. Ülke genelinde virüs nedeniyle can kaybının 81'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744'e yükseldiği belirtildi. BiP'te paylaş

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Koronavirüs hastalığına tanı nasıl konur?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

Türkiye'de koronavirüsü vaka sayısının çoğalmasını önleme kapsamında, çeşitli alanlarda birçok tedbir ve yasak uygulamaya koyuldu. Peki koronavirüs yasaklarına uymayanlar ne kadar ceza alacak?

Koronavirüs hastalığına yakalanmamak için öneriler