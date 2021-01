İngiltere’de İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek can kaybına ulaşıldı İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte bin 243 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 83 bin 203’e yükseldi. İngiltere İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle ülkede İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek can kaybına ulaşıldığı belirtildi.

Haber Merkezi 12 Ocak 2021, 21:37 Son Güncelleme: 12 Ocak 2021, 21:41 İHA