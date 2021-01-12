Koronavirüs ABDde koronavirüs bilançosu Ölenlerin sayısı 385 bini geçti
DÜNYA

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 385 bini geçti

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 385 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 169 artarak 385 bin 464'e yükseldi. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 808 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 233 bin 998 artışla 23 milyon 152 bin 69'a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 169 artarak 385 bin 464'e yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 685 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 273 milyon 434 bini geçti.

Koronavirüs vaka sayısında rekora koşan Almanya'da Merkel endişeli: 10 haftaya ihtiyacımız var
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En fazla vaka Kaliforniya'da, en çok ölüm New York'ta

Kaliforniya eyaleti 2 milyon 758 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 1 milyon 997 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 488 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 808 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 485 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 133 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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