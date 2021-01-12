Çin aşısının analizleri bitme aşamasında: Acil kullanım izni yarın çıkabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde geliştirilen aşılardan Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test sürecinin yarın tamamlanması bekleniyor.

Acil kullanım onayı verilecek

Aşılardan alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarına sevk edilerek, en az 14 gün sürecek olan analiz süreci başlatılmıştı. Sonuçlar için 14 günlük süre yarın sona eriyor. Olumlu sonuç alınması halinde TİTCK tarafından aşılara "Acil Kullanım Onayı" verilecek.

GÜNDEM Aşı bu hafta başlıyor

Sağlık çalışanları aşılamada ilk sırada

Bu süreçte aşılar, Sağlık Bakanlığına ait iklimlendirme özelliğine sahip, özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacak. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstündekiler ile yaşlı ve engellilerle koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

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Belirlenen aşamalara göre aşılama yapılacak

İkinci aşamada aşı, toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan, kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunanlara uygulanacak.

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Üçüncü aşamada, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunanlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar aşı olacak. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

Randevu almak şart

Vatandaşlar, öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun kamu hastanesi ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek. Vatandaşlar, konumlarına göre Kovid-19 risk sıralamasını e-Nabız sitesinden görebilecek.

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