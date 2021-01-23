Koronavirüs İngilterede son 24 saatte koronavirüsten 1348 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA

İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 1348 kişi hayatını kaybetti

İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 1348 kişi hayatını kaybetti

İngiltere’de son 24 saatte 33 bin 552 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1348 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 617 bin 459’a yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere’de son 24 saatte 33 bin 552 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1348 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 617 bin 459 toplam can kaybı ise 97 bin 329 olarak duyuruldu.

Avrupa'da virüs nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de, yeni türün vakaları yükseltmesinin ardından 5 Ocak'ta yeniden karantinaya gidilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede görülen türünün daha ölümcül olabileceğini belirtmişti.

İngiltere Başbakanı Johnson: Koronavirüsün yeni türü daha ölümcül olabilir
KORONAVİRÜS
İngiltere Başbakanı Johnson: Koronavirüsün yeni türü daha ölümcül olabilir
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