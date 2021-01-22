Koronavirüs İngiltere Başbakanı Johnson Koronavirüsün yeni türü daha ölümcül olabilir
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İngiltere Başbakanı Johnson: Koronavirüsün yeni türü daha ölümcül olabilir

İngiltere Başbakanı Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede görülen türünün daha ölümcül olabileceğini belirtti. Hükümetin Baş Bilim Danışmanı Vallance ise şu anda İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen 3 ayrı Kovid-19 türü olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Boris Johnson
Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede görülen türünün daha ölümcül olabileceğini belirtti.

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlediği basın toplantısında, "Yeni türün daha yüksek bir ölüm oranıyla bağlantılı olabileceğine dair bazı kanıtlar var." dedi.

Hükümetin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance ise şu anda İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen 3 ayrı Kovid-19 türü olduğunu belirtti.

İngiltere'de tespit edilen türün, diğerlerinden yüzde 30-70 daha kolay bulaştığını kaydeden Vallance, pozitif vakalarda bu türün daha çok görülmesinin bunu ispatladığını aktardı.

  • Verilerin henüz yeteri kadar güçlü olmadığına işaret eden Vallance, orijinal türde enfekte olan 1000 kişiden 10'unun ölmesinin beklendiğini, ancak yeni türde bu sayının 13 veya 14'e çıktığını vurguladı.

Vallance, yeni türlerin "kesinlikle daha fazla endişe verici" olduğunu ve "aşılara daha az duyarlı oldukları anlamına gelebilecek özellikler" bulunduğunu ancak bu aşamada kesin bir şey söylenemeyeceğini belirtti.

Son 24 saatte 1401 kişi öldü

Bu arada Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1401 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 95 bin 981'e çıktı.

Avrupa'da virüs nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de, yeni türün vakaları yükseltmesinin ardından 5 Ocak'ta yeniden karantinaya gidilmişti.

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