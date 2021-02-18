Koronavirüs Irakta mutasyon virüs tehlikesi Kerkükte sokağa çıkma yasağı başladı
DÜNYA

Irak'ta mutasyon virüs tehlikesi: Kerkük'te sokağa çıkma yasağı başladı

Irak'ta İngiltere varyantı koronavirüs tespit edilmesi üzerine Kerkük'te sokağa çıkma yasağı uygulamasına başlandığı belirtildi. Yeni tedbirler kapsamında taziye merasimleri ve kapalı mekanlarda düğün yapılması da yasaklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19'la mücadele kapsamında Kerkük'te oluşturulan kriz masasından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkede İngiltere varyantı Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine hükümet tarafından kararlaştırılan sokağa çıkma yasağının kentte uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

Karar uyarınca, cuma, cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı tam gün, diğer günler ise 2 hafta boyunca akşam 20.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Ayrıca cami ve mescitler sadece namaz vakitlerinde açık tutulacak.

Taziye ve düğünler yasaklandı

Yeni tedbirler kapsamında taziye merasimleri ve kapalı mekanlarda düğün yapılması da yasaklandı.

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi, 15 Şubat'ta ülkede İngiltere varyantı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini duyurmuştu.

Almanya’da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 534 kişi öldü
KORONAVİRÜS
Almanya’da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 534 kişi öldü
Abone Ol Google News
Eller semaya açıldı

Eller semaya açıldı

​Camilerde sosyal mesafeli ibadet...
Daima hazırız!

Daima hazırız!

​Bakan Soylu'nun sorusuna jandarmaların yanıtı salonda yankılandı.
Perseverance Marsa indi

Perseverance
Mars'a indi

​NASA'nın uzay aracı Mars'ta hayat izi arayacak.
NATO'ya <br>unuttuğunu hatırlattık

NATO'ya
unuttuğunu hatırlattık

​Bakan Akar'dan müttefiklere kritik mesaj.
Tablo iyileşiyor

Tablo iyileşiyor

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.
Böyle skandal<br>bir cümle duyulmadı

Böyle skandal
bir cümle duyulmadı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.
Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

​Yıldırımlı vatandaşlara A1 seviyesinde İngilizce öğretiyor
Avrupa'da imparator oldu

Avrupa'da imparator oldu

​Küçük bir dükkanla başlamıştı.

Her yer dondu

Her yer dondu

Kar hayatı felç etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi.

​'Sorumlu Cumhurbaşkanı'dır' sözlerinin hesabını verecek.

​MHP Lideri Bahçeli'den çok sert Gara açıklaması

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.