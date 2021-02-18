Koronavirüs Almanyada son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 534 kişi öldü
DÜNYA

Almanya’da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 534 kişi öldü

Almanya’da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 534 kişi öldü

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 534 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 66 bin 698’e ulaştı.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

Robert Koch Enstitüsü, Almanya’daki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 10 bin 207 koronavirüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 360 bin 606’ya yükseldi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 534 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 66 bin 698 oldu.

Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 165 bin 900 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı 128 bin 8 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.85 olarak tespit edildi.

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YAKLAŞIK 2 BİN HASTA SOLUNUM CİHAZINDA

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 233, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 828 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 82.99 olduğu belirtildi. Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 4 milyon 419 bin 971 kişi aşılanırken, 1 milyon 525 bin 943 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

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