Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Aşıda öncelik yapacağını iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacak
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Aşıda öncelik yapacağını iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacak

Ülkemizde aşının sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanı Koca, dolandırıcılar konusunda vatandaşları uyardı: 'Aşıda öncelikli hale getireceğini' iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden koronavirüs aşısı dolandırıcıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ülkemizde aşının sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapıldığını kaydeden Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 183'e ihbar edin.

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