Sağlık Bakanı Koca: Aşıda öncelik yapacağını iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden koronavirüs aşısı dolandırıcıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 17, 2021

Ülkemizde aşının sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapıldığını kaydeden Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 183'e ihbar edin.

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