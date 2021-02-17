Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 17 Şubat koronavirüs verilerini açıkladı Vaka sayısı düne göre düştü
TÜRKİYE

17 Şubat koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 17 Şubat koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayısı düne göre düştü

Sağlık Bakanlığının Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda yer alan veriler güncellendi. Sayfaya yüklenen 17 Şubat koronavirüs tablosu incelendiğinde vaka sayısında çok keskin olmamakla beraber düne göre düşüş gerçekleştiği görülüyor. Öte yandan ölü sayısında bir süredir devam eden düşüş eğilimi de istikrarını koruyor. İşte 17 Şubat koronavirüs ölü, vaka, hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 649 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 209 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 866 bin 86'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 609 bin 359, vefat sayısı 27 bin 738, ağır hasta sayısı 1193 oldu.

  • Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Türkiye'nin 16 Şubat koronavirüs tablosu: Vaka sayısı tehlikesini koruyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 16 Şubat koronavirüs tablosu: Vaka sayısı tehlikesini koruyor

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Bugünün koronavirüs tablosu.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Birleşmiş Milletler: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile koronavirüs aşısı gitmedi

BM Güvenlik Konseyi'nde koronavirüs salgını ve aşıya eşit erişimin görüşüldüğü toplantıda konuşan Guterres, virüsün "orman yangını" gibi yayılırsa sürekli mutasyona uğrayacağı, daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceği uyarısında bulundu.

"130'dan fazla ülkeye bir doz aşı gitmedi"

  • Salgının uzamasının ekonomik iyileşmeyi de geciktireceğine dikkati çeken Guterres, Dünya Sağlık Örgütünün küresel aşı programı COVAX'in desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların eşit ve adil dağıtılmadığını vurgulayarak, "Korona aşılarının yüzde 75'ini sadece 10 ülke kullanırken 130'dan fazla ülkeye tek bir doz dahi aşı bile gitmedi." diye konuştu.

"Acil durum görev gücü kurun" çağrısı

  • Guterres, dünyanın küresel aşılama planına ihtiyacı olduğunun altını çizerek, G20 ülkelerine küresel aşılama planının uygulanması için acil durum görev gücü kurması çağrısı yaptı.

Acil durum görev gücünün aşı üretme kapasitesi olan tüm ülkeleri kapsaması gerektiğini dile getiren Guterres, bu hafta toplanacak G7 ülkeleri liderler zirvesinin gerekli mali kaynakları harekete geçirmede ivme yaratabileceğini kaydetti.

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