Koronavirüs İrana ABD ambargosu 10 milyon doz aşıyı alamadılar
DÜNYA

İran'a ABD ambargosu: 10 milyon doz aşıyı alamadılar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin baskıları nedeniyle koronavirüs aşısı temini konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, kendi aşılarını piyasaya sürmek için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Haber Merkezi AA
İrana ABD ambargosu: 10 milyon doz aşıyı alamadılar
İran Cumhurbaşkanı Hasan​ Ruhani

Ülkenin muhtelif bölgelerinde tamamlanan bilgi teknolojileri ve inovasyon projelerinin açılış törenlerine video konferans yoluyla katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılar ve aşı teminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aşı satın almak için birtakım girişimlerde bulunduklarını aynı zamanda yerli üretim için de adım attıklarını aktaran Ruhani, "Bir ülkeyle anlaşma imzaladık Amerikalılar engel oldu. İran'a 10 milyon doz aşı göndermesi beklenen şirketlere baskı uyguladılar ve süreç durdu. Yerli aşı sürecinin tamamlanması ve pazara sürülmesi için çaba gösteriliyor." diye konuştu.

"Dünyadaki aşı üretimi yetersiz"

Tüm ülkelerin aşı sorunuyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Ruhani, şunları kaydetti: "Dünyadaki aşı üretimi yetersiz ve ihtiyaca cevap vermiyor. Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar 2 aşamada vuruluyor. Aşı üretiminin 2 katına çıkması gerekiyor. İran karşıtı basın sürekli 'İran'ın halkına aşıyı zamanında ulaştırmadığını' söylüyor. Dünyada onay alan ve aşı üreten ülkelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez."

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