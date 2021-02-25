​ İsrail’in kirli aşı politikası ​

İsrail yönetimi, geçen yıl perde arkası girişimlerle stokladığı Kovid-19 aşılarını, uluslararası alanda kendisine siyasi destek toplama amacıyla siyasi maşa olarak kullanmaya başladı. İsrail medyası, hükümetin ülkelere büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımaları karşılığında Kovid-19 aşısı vermeyi planladığını duyurdu. İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Honduras, yakın zamanda İsrail stoklarından 5 bin Kovid-19 aşısı alacak. Haberde, adını vermek istemeyen bir kaynağın Honduras’tan bir uçağın aşıları almak için yakında geleceğini, yine benzeri şekilde Guatemala ve Çekya’nın da bir miktar aşı alacağını ilettiği belirtildi. Aynı kaynak, Guatemala’nın ABD’den sonra büyükelçiliğini Kudüs’te açan ikinci ülke olduğunu hatırlatarak Honduras ve Çekya’nın da benzeri adımları atacağı konusunda söz verdiklerini vurguladı.

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DÜNYA Filistin’de bir günün özeti: Baskın, yıkım, tutuklama

NORMALLEŞME KARŞILIĞI TEDARİK

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, birkaç ülkenin Kovid-19 aşısına erişim için kendilerinden yardım istediği bildirildi. İsrail Ordu Radyosu’nda yapılan yayında ise adı verilmeyen bir ülkeye normalleşme karşılığında koronavirü aşısı tedariği sağlama niyetinde olduğunu belirtti.

GAYRİMEŞRU İŞ

Savunma Bakanı Benny Gantz ise Başbakan Binyamin Netanyahu’nun böyle bir adım atmasını “gayrimeşru bir iş” olarak niteledi. Gantz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gerçek şu ki Netanyahu, İsrail vatandaşlarının ödediği vergilerle alınan aşılar üzerinden hesapsız bir ticaret yapıyor belli ki kendisi bir devleti değil, bir krallığı yönettiğini sanıyor” ifadelerini kullandı.

DÜNYA Dahlan’ın Gazze’de sinsi aşı oyunu

FİLİSTİN KARARI

İşgalci İsrail yönetimi, uluslararası tepkinin ardından, Filistin yönetimine “binlerce doz” aşının paylaşılacağı açıklamasını yaptı. Ancak bu sevkiyatın İsrail’in aşılama programı sona erdiğinde yapılacağını belirtildi. Filistin yönetimi, İsrail’e salgın için kullanılmasına ihtiyaç duyduğu aşılara ulaşma noktasında engellediği suçlaması yöneltiyordu.

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GAZZE’YE DAHLAN AŞISI

Aylardır Gazze’ye aşı girişine izin vermeyen işgalci yönetimin geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) gönderilen 20 bin doz Sputnik V aşısının Mısır aracılığıyla Refah sınır kapısından abluka altındaki bölgeye girişine onay vermişti. Bu adım, aşıyı siyasete karıştırma ve Filistin başkanlık seçimlerinde BAE destekli Ortadoğu’nun kiralık katili Muhammed Dahlan’a alan açma girişimi olduğu yorumu yapıldı.

FOTOĞRAF 12 İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria’dan gelen yüzlerce Filistinlinin izni olmadığı gerekçesiyle Mescid-i Aksa’ya girişini engelledi. Cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da kılmak isteyen Filistinliler sabahtan itibaren Eski Şehir bölgesinin kapılarında kurulan bariyerlerin önünde toplandı. Burada zaman zaman gerilimi artıran İsrail polisleri, Harem-i Şerif'e girişine izin vermediği Filistinlileri otobüslerle Batı Şeria'ya geri gönderdi. Böylece yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazına iştirak edemedi. İsrail polisi, geçen hafta da Batı Şeria'dan gelen onlarca Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemişti. İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerinin Kudüs’e gelişleri için izin istiyor. Öte yandan Harem-i Şerif'te okunan cuma hutbesinde, Müslümanların Aksa'yı yalnız bırakmaması çağrısı yapıldı. İmam Şeyh Muhammed Serandeh, okuduğu hutbede, Mescid-i Aksa'nın şu an mazlum olduğunu ve zulmün ilelebet sürmeyeceğini vurguladı. Filistinlilerin Harem-i Şerif'e sahip çıkmaya devam edeceğini belirten Şeyh Serandeh, Mescid-i Aksa için dua etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarına ve İsrail polisinin engellemelerine rağmen Harem-i Şerif'te kılınan cuma namazına 10 bin kişinin iştirak ettiği belirtildi. İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi İşgalci İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine yine izin vermedi İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinlinin "izni olmadığı" gerekçesiyle Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi. Harem-i Şerif'te okunan cuma hutbesinde, Müslümanların Aksa'yı yalnız bırakmaması çağrısı yapıldı BiP'te paylaş

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Netanyahu Araplardan nefret ediyor