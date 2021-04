İsrail basını: Pfizer parasını alamadığı İsrail'e aşı sevkiyatını durdurdu

Koronavirüs aşılama kampanyasındaki yüksek oranla dikkatleri üzerine çeken İsrail'in, Pfizer ile BioNTech şirketlerinin geliştirdiği aşıya daha fazla ödeme yaparak tedarik sırasında öne geçtiği iddia edilmişti.

İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi, Pfizer'ın, son 2.5 milyon doz aşının ödemesini alamadığı gerekçesiyle İsrail'e koronavirüs aşılarının sevkiyatını durdurduğunu yazdı.

Pfizer halts corona vaccine shipments to Israel after country fails to pay https://t.co/W6Hd93CeDw — Patricia Treble (@PatriciaTreble) April 5, 2021

"PFIZER, İSRAİL'İ MUZ CUMHURİYETİ OLARAK GÖRÜYOR"

Pfizer'dan üst düzey yetkililerin, seçimlerin ardından geçiş sürecindeki hükümetin ödeme yapmayacağından endişe duydukları belirtildi.

Pazar günü İsrail'e 700 bin dozluk sevkiyatın yapılması bekleniyordu, ancak işlem bir sonraki karara kadar durduruldu.

Yaşananlar üzerine ülkedeki ordu radyosu, Pfizer'ın İsrail'i "muz cumhuriyeti" olarak gördüğünü aktardı.

AŞI ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Pfizer, gazeteye yaptığı açıklamada, Kasım 2020'de imzalanan koronavirüs aşılarının sevkiyatıyla ilgili anlaşma kapsamında İsrail'e tüm teslimatları tamamladığını bildirdi.

Açıklamada, "Şirket, şu anda İsrail hükümeti ile anlaşmayı güncellemek ve ülkeye ek aşılar sağlamak için çalışıyor." denildi. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili yorum yapmadığı belirtildi.

"2.5 MİLYON DOZUN ÜCRETİ ÖDENMEDİ"

Habere göre, Tel Aviv yönetimi, toplu aşılama kampanyası için satın aldığı ilk 10 milyon doz aşının ücretini ödedi.

Ancak İsrail şubat ayında eksiklikle karşılaşmaya başlayınca, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Pfizer CEO'su Albert Bourla ek dozlar için anlaşma yaptı. Hükümetin, son 2.5 milyon doz ile ilgili hiçbir zaman ödeme yapmadığı kaydedildi.

İSRAİL'DE AŞILANAN KİŞİ SAYISI VE SALGININ BİLANÇOSU

9 milyon nüfuslu İsrail'de 16 yaş üstü 5 milyondan fazla kişiye ilk doz uygulandı. İkinci doz ise yaklaşık 4.8 milyon kişiye yapıldı.

Şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 834 bin 822 vakanın görüldüğü ülkede 6 bin 253 ölüm yaşandı.

