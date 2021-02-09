Dünya İsrail ile Yunanistanın yeşil aşı pasaportu anlaşması Seyahat özgürlüğü tanınıyor
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İsrail ile Yunanistan'ın 'yeşil aşı pasaportu' anlaşması: Seyahat özgürlüğü tanınıyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile İsrail Başbakanı Netanyahu, iki ülke arasındaki seyahatler konusunda “yeşil aşı pasaportu” kullanımı üzerine anlaşmaya vardıkları açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Yunanistan Başbakanı Miçotakis İsrail Başbakanı Netanyahu.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis İsrail Başbakanı Netanyahu.

Doğu Akdeniz konusunda destekçi arayışına giren Yunanistan Başbakanı Miçotakis İsrail Başbakanı Netanyahu ile Kudüs’te bir araya geldi.

  • Yunan Başbakan Miçotakis İsrail’e düzenlediği bir günlük resmi ziyarette, Netanyahu ile yaptığı görüşmede diğer meselelerin yanı sıra, Yunanistan ile İsrail arasında seyahatler konusunda “yeşil aşı pasaportu” kullanımı üzerine anlaşmaya vardıkları açıklandı.

Söz konusu “Yeşil aşı pasaportu” nun aşılanan vatandaşlara iki ülke arasında seyahat özgürlüğü tanıdığı ifade edildi. İki ülke arasında varılan anlaşmada koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalara veya karantina uygulamasına maruz kalmadan seyahat edebilecekleri belirtildi.

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