İsrail ile Yunanistan'ın 'yeşil aşı pasaportu' anlaşması: Seyahat özgürlüğü tanınıyor Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile İsrail Başbakanı Netanyahu, iki ülke arasındaki seyahatler konusunda “yeşil aşı pasaportu” kullanımı üzerine anlaşmaya vardıkları açıklandı.

Haber Merkezi 09 Şubat 2021, 09:40 Son Güncelleme: 09 Şubat 2021, 11:22 DHA