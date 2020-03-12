Koronavirüs salgını için İsrail'de aşı geliştirildiği iddia edildi Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ölümcül virüs olarak bilinen koronavirüse karşı İsrail'deki bir araştırma merkezinin aşı geliştirdiği ve birkaç güne açıklayacağı iddia edildi.

Haber Merkezi 12 Mart 2020, 07:15 Son Güncelleme: 12 Mart 2020, 07:21 AA