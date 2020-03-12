Dünya Koronavirüs salgını için İsrailde aşı geliştirildiği iddia edildi
ORTADOĞU

Koronavirüs salgını için İsrail'de aşı geliştirildiği iddia edildi

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ölümcül virüs olarak bilinen koronavirüse karşı İsrail'deki bir araştırma merkezinin aşı geliştirdiği ve birkaç güne açıklayacağı iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Haaretz gazetesi, İsrail'deki bir araştırma merkezinin yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini "birkaç gün" içinde kamuoyuna duyuracağını iddia etti.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLAYACAĞI İDDİA EDİLDİ

Gazetenin haberinde, Ness Ziona kentindeki İsrail Biyolojik Araştırmalar Enstitüsündeki araştırmacıların Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

  • İsrail Sağlık Bakanlığından isimleri açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberde, uzmanların virüsün biyolojik mekanizmasını anlamada "önemli bir mesafe" katettiği ve Kovid-19'a karşı bir aşı geliştirdiklerini "birkaç gün" içinde kamuoyuna duyuracağı ileri sürüldü.

Söz konusu aşının bir dizi deney ve testten geçtikten sonra kullanıma hazır olabileceği, bu durumun da aylarca sürebileceği iddialarına yer verildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı ülkede 97 kişide Kovid-19 vakasına rastlandığını duyurmuştu.

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