Dünya Filistinden aşı açıklaması İsrailden hiçbir Kovid-19 aşısı bize ulaşmadı
ORTADOĞU

Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'den hiçbir Kovid-19 aşısı bize ulaşmadı

Filistin'den aşı açıklaması: İsrail'den hiçbir Kovid-19 aşısı bize ulaşmadı

İsrail Savunma Bakanlığı'nın 5 bin doz Kovid-19 aşısının Filistin'e gönderilmesine ilişkin onay verildiğini duyurmasının ardından Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; İsrail'den 5 bin Kovid-19 aşısının işgal altındaki Batı Şeria'ya ulaşmadığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Filistin Sağlık Bakanlığı Destekleyici Tıp Hizmetleri Genel Müdürü Üsame el-Neccar, yaptığı açıklamada, Filistin'de hiçbir yetkili makamın hiçbir aşıyı İsrail'den henüz teslim almadığını söyledi.

Neccar şunları ifade etti:

BASKIYI HAFİFLETMEK İSTİYOR

"Aşıların var olduğuna dair herhangi bir tebligat bizlere ulaşmadı. Bu konuda bir bilgimiz yok. İsrail, üzerindeki uluslararası baskıyı hafifletmek için bu türden haberleri yaymak istiyor. Uluslararası kurumlar ve insan hakları örgütleri işgal altındaki Filistin topraklarına aşının girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapıyor."

  • Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, 5 bin doz Kovid-19 aşısının Filistin'e gönderilmesinin onaylandığı duyurulmuştu.

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