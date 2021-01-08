Dünya İsrail aşı karşılığında vatandaşlarının verilerini satıyor iddiası
ORTADOĞU

İsrail aşı karşılığında vatandaşlarının verilerini satıyor iddiası

İsrail nüfusunun büyük bir bölümünün koronavirüs aşısı olduğu ilk ülkelerden biri. Ancak İsrail'deki aşılama kampanyası ile ilgili ilginç iddialara da gündemde. Bu iddialardan biri ise 16 yaş üstündeki İsrail vatandaşlarına ait verilerin ilaç şirketlerine satılması anlaşması.

Haber Merkezi Diğer
İsrail Başbakanı Netanyahu canlı yayında koronavirüs aşısı olmuştu.
İsrail Başbakanı Netanyahu canlı yayında koronavirüs aşısı olmuştu.

İsrail, bu haftayla birlikte vatandaşlarının yüzde 10'una koronavirüs aşısı yapmış olacak.

Guardian'ın haberine göre, İngiltere'nin Oxford aşısına onay vermesi dünyadaki koronavirüs mücadelesine umut aşılarken, hükümetlerin gözü İsrail'in aşılamadaki hızına çevrildi.

9 milyon nüfuslu ülkede, içinde bulunduğumuz haftanın verileri eklenince, koronavirüs aşısı olanların sayısının nüfusun yüzde 10'unu geçmesi bekleniyor. Bu oran, aşılamaya iki hafta erken başlayan İngiltere dahil tüm ülkelerden yüksek.

iLGİNÇ İDDİA

Ancak İsrail'deki aşılama kampanyası ile ilgili ilginç iddialara da gündemde. Bu iddialardan biri ise 16 yaş üstündeki İsrail vatandaşlarına ait verilerin ilaç şirketlerine satılması anlaşması.

İddiaya göre İsrail vatandaşlarının hızlı bir şekilde aşılanması karşılığında özel ilaç şirketleri ile veri pazarlığı yaptı. Bu anlaşmaya göre İsrail 16 yaş üstündeki vatandaşlarının verilerini ilaç şirketlerine aşı karşılığında satacak.

İsrail'de ilk koronavirüs aşısı canlı yayında Netanyahu'ya yapıldı
OYNAT 00:23
İsrail'de ilk koronavirüs aşısı canlı yayında Netanyahu'ya yapıldı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya canlı yayında, Alman BioNTech ile ABD'li Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı yapıldı. İsrail'de koronavirüs aşısı olan ilk kişi Netanyahu oldu.


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