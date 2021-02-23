Dünya Dahlanın Gazzede sinsi aşı oyunu
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​Dahlan’ın Gazze’de sinsi aşı oyunu

Dahlan’ın Gazze’de sinsi aşı oyunu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin tetikçisi Muhammed Dahlan, Filistin’deki seçimlere, bölgenin ihtiyaç duyduğu Kovid-19 aşısını alet etti. Filistin’e ihanet eden BAE’yi aklamaya çalışan Dahlan, “Sputnik V aşısından 20 bin doz, BAE’den Filistin’deki Gazze bölgesine ulaştı” sözleriyle seçim propagandası yaptı.

Dış Haberler Yeni Şafak
Dahlan’ın Gazze’ye gönderdiği aşılar Filistin halkının tepkisiyle karşılaştı.
Dahlan’ın Gazze’ye gönderdiği aşılar Filistin halkının tepkisiyle karşılaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve İsrail, Filistin’deki siyasi dengeleri etkilemek için, bölgenin ihtiyaç duyduğu aşıyı bir silah olarak kullanıp, Filistin’de bu yıl sonu yapılması planlanan seçimler öncesinde, Ortadoğu’nun kiralık katili, darbeci Muhammed Dahlan’a yönelik Gazze ve Batı Şeria’da halk tepkisini yönetmeyi hedefliyorlar.

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"Kardeş BAE’den cömert bir teklif"

  • Bu amaçla Pazar günü, Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği “Sputnik V” aşısından yaklaşık 20 bin doz, BAE’den Filistin’deki Gazze bölgesine ulaştı. Aşıların, Mısır’dan Refah sınır kapısı kullanılarak Gazze’ye sevk edildiği belirtildi. Darbeci Dahlan’ın Facebook’taki kişisel hesabından “Teslimat, kardeş BAE’den cömert bir teklif. Halkımıza daha fazlasını sunmak için her yolu deneme sözü veriyoruz.” ifadelerini kullanması da, aşı sevkiyatında hedefin seçimler olduğu değerlendirmesini güçlendirdi.

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"Neden BAE’ye teşekkür edelim?"

İşgalci İsrail yönetimi, uluslararası baskıya rağmen Filistin kontrolü altındaki bölgelere aşı ulaşmasına geçit vermiyordu. Geçen Çarşamba günü İsrail’in onayından sonra Mahmud Abbas yönetimi Gazze’ye 2 bin doz Sputnik V aşısı göndermişti. Dahlan’ın Gazze’ye gönderdiği aşılar Filistin halkının tepkisiyle karşılaştı. Sosyal medyada yorumlarda bulunan Filistinliler, “Neden BAE’ye teşekkür edelim? Onlar davamıza ihanet etti ve İsrail’le anlaştılar” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

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