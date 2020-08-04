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Koronavirüs İranda Kovid ölümlerini gizliyor Gerçek ölü sayısının 3 kat fazla olduğu açıklandı
DÜNYA

İran’da Kovid ölümlerini gizliyor: Gerçek ölü sayısının 3 kat fazla olduğu açıklandı

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden İran’da, salgın ile ilgili gerçek verilerin kamuoyundan gizlendiği iddia edildi. BBC Farsça’nın haberine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin gerçek sayısı açıklanandan üç kat fazla.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

HÜKÜMET KAYITLARI FARKLI

İran’da koronavirüs ölümlerinin, açıklanan sayılardan üç kat daha fazla olduğu belirtildi. BBC Farsça’nın araştırmasına göre, hükümet kayıtları, 20 Temmuz itibarıyla virüsten ölenlerin sayısının yaklaşık 42 bin olduğuna işaret ediyor. İran Sağlık Bakanlığı’nın o tarihte açıkladığı toplam ölü sayısı ise 14 bin 405. Bakanlık açıklamasına göre bugün itibarıyla ise toplam 17 bin 405 can kaybı bulunuyor.

Fotoğraf: Arşiv

İLK ÖLÜM OCAK’TA GÖRÜLDÜ

BBC’ye sızdırılan liste ve kayıtlara göre ülkede virüsten ilk ölüm 22 Ocak’ta görüldü. Hükümet ilk vakanın bu tarihten yaklaşık bir ay sonra görüldüğünü açıklamıştı. Hükümetin elindeki verilere göre vaka sayısı da 20 Temmuz itibarıyla Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı gibi 278 bin 827 değil 451 bin 024. Ülkede bugün itibarıyla toplam vaka sayısı ise 312 bin 35 olarak bildirildi.

Kaynağın kimliği bilinmiyor

Veriler, BBC’ye kimliği bilinmeyen bir kaynak tarafından gönderildi. Bu veriler, İran genelinde hastanelere girişi yapılan günlük hasta sayıları, bu kişilerin isimleri yaşları, cinsiyetleri, hastalık belirtileri, hastanelerde kaldıkları süre ve başka hastalıkları olup olmadığı gibi bilgiler içeriyor. BBC, bu kaynağın bir devlet görevlisi olup olmadığını ya da bu verilere hangi yollarla ulaşıldığını teyit edemedi. Ancak BBC Farsça Servisi’nin araştırması, listede yer alan bazı ölü ya da sağ hastaların isimlerinin doğru olduğuna işaret ediyor.

Dünyada vakalar 18 milyonu aştı

  • Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 18 milyonu aştı. “Worldometer” internet sitesinin verilerine göre dünya genelinde vaka sayısı 18 milyon 280 bin 406’ya ulaştı. Virüs nedeniyle 693 bin 714 kişi ölürken, hastalığa yakalanan 11 milyon 476 bin 639 kişi iyileşti.

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