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Koronavirüs ABDde koronavirüs kabusu bitmiyor Ölü sayısı 159 bine dayandı
DÜNYA

ABD'de koronavirüs kâbusu bitmiyor: Ölü sayısı 159 bine dayandı

ABD, koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 452 artarak 158 bin 376'ya yükseldi.

Haber Merkezi AA
ABD'de son 24 saatte 452 kişi daha koronavirüsten öldü.
ABD'de son 24 saatte 452 kişi daha koronavirüsten öldü.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 49 bin 453 artarak 4 milyon 815 bin 776'ya ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 452 artarak 158 bin 376'ya çıktı.

ABD'de korkutan bilanço: 24 saatte 1152 ölü
KORONAVİRÜS
ABD'de korkutan bilanço: 24 saatte 1152 ölü

ABD'yi Brezilya izliyor

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 380 bini, test yapılanların sayısı 59 milyon 937 bini geçti. En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 733 bin 677 vakayla Brezilya, 1 milyon 819 bin 200 vakayla Hindistan izliyor.

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  • ABD genelinde ise 515 bin 686 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 487 bin 132 vakayla Florida ve 454 bin 364 vakayla Teksas takip ediyor.

Koronada mutasyona yakın takip
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Koronada mutasyona yakın takip

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