ABD'de koronavirüs kâbusu bitmiyor: Ölü sayısı 159 bine dayandı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 49 bin 453 artarak 4 milyon 815 bin 776'ya ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 452 artarak 158 bin 376'ya çıktı.
ABD'yi Brezilya izliyor
Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 380 bini, test yapılanların sayısı 59 milyon 937 bini geçti. En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 733 bin 677 vakayla Brezilya, 1 milyon 819 bin 200 vakayla Hindistan izliyor.
- ABD genelinde ise 515 bin 686 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 487 bin 132 vakayla Florida ve 454 bin 364 vakayla Teksas takip ediyor.