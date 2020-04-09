Koronavirüs İspanya koronavirüsle mücadele için OHALi 26 Nisana kadar uzattı
DÜNYA

İspanya koronavirüsle mücadele için OHAL'i 26 Nisan'a kadar uzattı

Yeni tip koronavirüse karşı mücadelede İspanyol hükümetine verilen destek azaldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Kovid-19'u sadece karantinayla yenemeyiz. Dünyanın tam olarak normale dönmesi, virüse karşı bir aşı bulunana kadar mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca İspanya'da OHAL'in 26 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 26 Nisan'a kadar uzatıldı.

Sol koalisyon hükümetinin, OHAL'i ikinci kez uzatma kararı, meclis genel kurulunda görüşülüp oylandı. Kovid-19 önlemlerinden dolayı meclisteki 350 milletvekilinden sadece 43'ü genel kurul salonuna geldi, diğer milletvekilleri dijital sistemle evlerinden oy kullandı.

  • Hükümetin, Kovid-19'a karşı mücadelede olağanüstü halin ilk uzatıldığı 26 Mart'taki oylamaya nazaran meclisten aldığı desteğin azalması dikkati çekti.

Ülkede üçüncü büyük siyasi parti konumundaki aşırı sağ görüşlü Vox ile Katalonya'daki ayrılıkçı ve sol görüşlü siyasi partilerden Halk Birliği Adaylığı (CUP), "bu hükümetle olağanüstü halin uzatılmasına karşı çıkarak" "hayır" oyu kullandı.

Olağanüstü halin 25 Nisan gece yarısına kadar uzatılması 270 "evet", 54 "hayır" ve 26 "çekimser" oyla kabul edildi. Mecliste 26 Mart'taki olağanüstü halin ilk uzatıldığı oylamada 321 "evet" ve 28 "çekimser" (1 milletvekili oylamaya katılmamıştı) sonucu çıkmıştı. Meclisteki küçük siyasi partilerin olağanüstü halle ilgili sunduğu 8 farklı öneri ise reddedildi.

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Sanchez'den Kovid-19'a karşı "birlik ve sadakat" çağrısı

Başbakan Pedro Sanchez, mecliste yaptığı konuşmada, salgının kontrol altına alınmasına başlandığını söyledi. Başlarda yüzde 22'lerde olan vaka sayısındaki artışın ortalama yüzde 4'lere düştüğünü belirten Sanchez, şöyle devam etti:

Bunu sıfıra düşürmeliyiz. Kovid-19'u sadece karantinayla yenemeyiz. Dünyanın tam olarak normale dönmesi, virüse karşı bir aşı bulunana kadar mümkün olmayacaktır. 15 gün sonra tekrar buraya gelip olağanüstü halin bir kez daha uzatılmasını isteyeceğime eminim.

Sanchez, İspanya'da günde 20 bin PCR testi yapıldığını ifade ederek, "Şu anda önceliğimizin bu salgında başlangıç noktasına dönmemek, rahatlamamak ve kendimizi korumayı sürdürmek olduğu açıktır. Tünelden çıkmak için bu yeni çabayı göstermek zorundayız. Bunun için tüm siyasi partilerden birlik ve sadakat istiyoruz." diye konuştu.

"Dayanışma olmazsa AB'nin geleceği tehlikeye girer"

İspanya'nın diktatör Francisco Franco sonrası demokrasiye geçiş döneminde ekonomik, siyasi ve hukuki reformları içeren ve "Moncloa Paktı" olarak adlandırılan 1977'deki anlaşmanın, Kovid-19'un neden olduğu kriz nedeniyle yenilenmesi gerektiğini savunan Sanchez, siyasi parti liderleri ile işçi sendikaları ve işverenler konfederasyonu temsilcilerini gelecek hafta Başbakanlık konutunda toplantıya çağırdı.

Sanchez, "Ekonomide ufukta gördüğümüz nokta karanlık. Bu yüzden birlikte hareket etmeliyiz." diyerek, salgının aşılmasının ardından İspanya'nın sosyal ve ekonomik olarak yeniden inşasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Kovid-19'dan ülke ekonomisinin yaşadığı zararın en kısa zamanda giderilmesi için Avrupa Birliği'nin (AB) yardımının zaruri olduğunu söyleyen Sanchez, "Virüse karşı dayanışma olmazsa AB'nin geleceği tehlikeye girer. Kaybedecek vaktimiz yok, ya şimdi ya hiç." dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfaktanlar, askeri kargo uçağıyla İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.


OHAL'in mayıs ortasına kadar devam etmesi planlanıyor

Muhalefet partileri ise hükümeti, "Kovid-19 krizini kötü yönetmekle, geç ve yetersiz önlem almakla, yalan söylemekle, ölü ve vaka sayılarını eksik vermekle" suçladı.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP), hükümetin olağanüstü hali uzatmasına onay verse de aldığı ekonomik önlemlere "hayır" oyu kullanarak destek vermedi.

İspanya'da yasalar gereği olağanüstü halin uzatılması 15 günde bir meclis onayına bağlı, şimdilik 26 Nisan'a kadar uzatılan olağanüstü halin gelecek haftalarda kapsamı düşürülerek mayıs ortasına kadar devam etmesi planlanıyor.

Ülkede açıklanan son verilere göre, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bin 238'i, toplam vaka sayısı da 152 bin 446'yı buldu.

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