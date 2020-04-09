Koronavirüs İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
DÜNYA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı. Başbakanlık’tan yapılan açıklamada Johnson’ın moralinin gayet iyi olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Boris Johnson
Boris Johnson

Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 3 gün sonra yoğun bakımdan çıktığı bildirildi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, "Başbakan, bu akşam yoğun bakımdan odaya alındı. Burada iyileşmesinin ilk evresi boyunca yakından takip edilecek." ifadelerine yer verildi.

  • Açıklamada, Johnson’ın "moralinin gayet iyi olduğu" kaydedildi.

Yoğun bakımda 3 gün kaldı

"Ateş ve öksürük" belirtileri gösteren Johnson'ın, 27 Mart'ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.O tarihten itibaren kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Durumu düzelmeyen, ateş ve öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine de ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

3 gün yoğun bakımda kalan Johnson’a oksijen tedavisi uygulandığı ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti.

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