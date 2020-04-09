Dünyada koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 90 bini geçti Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini aştı. Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 17 bin 669 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da meydana geldi. Bu ülkeyi 15 bin 238 can kaybıyla İspanya, 14 bin 865 ile ABD, 10 bin 869 ile Fransa, 7 bin 97 ile İngiltere ve 4 bin 110 ile İran takip etti. Ayrıca hastalığa yakalanıp iyileşen kişi sayısı da 350 bini aştı.

Haber Merkezi 09 Nisan 2020, 18:16 Son Güncelleme: 09 Nisan 2020, 23:25 AA