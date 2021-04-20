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Koronavirüs İstanbuldan sonra Ankara piki geliyor Yatak sayısı artırıldı
TÜRKİYE

İstanbul'dan sonra Ankara piki geliyor: Yatak sayısı artırıldı

Artan koronavirüs vakalarına karşı Ankara Şehir Hastanesi pandemi bölümü servisi genişleterek yoğun bakım yatak sayısını 400'e çıkarıldı. Ankara'nın biraz daha yolu olduğunu belirten hastanenin başhekimi, bu durumu daha önce de yaşadıklarını belirtti. Başhekim, ''İstanbul'un piki, peşinden de Ankara'nın piki geliyor'' dedi.

Haber Merkezi DHA
İstanbuldan sonra Ankara piki geliyor: Yatak sayısı artırıldı
Ankara Şehir Hastanesi

Türkiye'de pandemi ile mücadelenin lokomotiflerinden Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi verilmeye devam ediliyor. Son dönemde vaka sayılarının artmasıyla pandemi bölümü sayısı, 2'ye yükseltildi. Genel hastane binasından sonra nöroloji-ortopedi hastanesi binasında da pandemi bölümü oluşturuldu. Yoğun bakım yatak sayısı da 400'ün üzerine çıkarıldı. Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, günlük açıklanan vaka sayılarına göre İstanbul'un bir müddet sonra doygunluğa ulaşıp, düşüşe geçeceğini düşündüklerini söyledi. Surel, "Ancak Ankara'nın bir müddet daha yolu var gibi duruyor. Biz bunu daha evvel yaşadık. İstanbul'un piki önden peşinden de Ankara'nın piki geliyor. Muhtemeldir ki İstanbul'un gördüğü rakamları biz Ankara'da da görebiliriz. Şu anda artış devam ediyor. Türkiye'deki genel rakamlara uyumlu olarak Ankara'daki rakamlarda da artış devam ediyor. Biz de Ankara Şehir Hastanesi pandemi planına uygun olarak alanlarımızı Covid-19 ağırlıklı olarak organize ediyoruz" dedi.

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Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel

Sağlık Bakanı Koca beş kritik şehrin yoğun bakım doluluk yüzdelerini açıkladı
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'KAPASİTEYİ ARTIRMA İMKANIMIZ VAR'

Opr. Dr. Surel, Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde genel hastane kulesinin vakaların azaldığı dönemde de kullanıldığını belirterek, "Rakamlar arttıkça ilk olarak genel hastanede pandemi bölümünün tamamını kullanmaya başladık. Bu hafta itibarıyla da nöroloji-ortopedi hastanesi kulesinde pandemi bölümü oluşturuyoruz. Nöroloji-ortopedi hastanemizle de birlikte şu anda Covid-19'a ayırdığımız yatak sayısı 400'e ulaşmış olacak. Bu iki kulemizde 400'ün üzerinde yoğun bakım yatağımız var. Kapasiteyi artırma imkanımız var. İmkan dahilinde bunu artırırız. İhtiyaç olmamasını diliyoruz ama ihtiyaç olduğu takdirde daha evvel olduğu gibi Ankara'nın ve Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak adına gerekli fedakarlığı yapacağız" diye konuştu.

Türkiye varyantı olabilir
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Türkiye varyantı olabilir

"Yoğun bakım noktasında rahatız"

Opr. Dr. Surel, şu anki yoğun bakım doluluk oranlarının yanıltıcı olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Hiçbir hastanede zaten yoğun bakımlar yüzde 50-60-70 seviyesinde boş olarak çalışmaz. Yoğun bakım maliyetli bir alandır. Ciddi personel ve cihaz ihtiyacı olan alandır. Yoğun bakımda zaten ne kadar ihtiyaç varsa o kadar yoğun bakım açılır ve bunun doluluk oranları hep yüzde 90 şeklindedir. Şu an Covid-19 yoğun bakım noktasında rahatız. İhtiyaç olan hastamız olduğu zaman oraya alabiliyoruz. Şu anda bir sıkıntımız yok" dedi.

İstanbul'un bir ilçesinde kırmızı alarm: Bu kez koronavirüs değil
FOTOĞRAF 7
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre bu sabah Beşiktaş’taki hava kalitesi, kırmızı renkle gösterilen “sağlıksızö seviyedeydi. Bu seviye, herkesin sağlığını etkileyecek, kalp ve solunum yolu hastalıkları olanların ise ciddi şekilde etkilenebileceği hava kalitesini gösteriyor. Bakanlıktan hava kalitesi 6 ayrı renkte gösteriliyor. Yeşil renk iyi, sarı renk orta, turuncu renk hassas, kırmızı renk sağlıksız, pembe renk kötü ve bordo tehlikeli olarak nitelendiriyor.
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Bu sabah Beşiktaş’ta etkili olan kırmızı renk ve bu verilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hüseyin Toros, bütün şehirlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hava kalitesi ölçüm istasyonlarının olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:
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Bulunduğumuz şehirde havanın kalitesi nedir, hangi orandadır ölçülür. Bu ölçümler pahalı sistemler, hava örnekleri alınıyor, belli cihazlar ile içerisindeki kirletici miktarlarına bakılıyor. İçindeki toz miktarı, azot dioksit oranı, kükürt dioksit oranı, karbonmonoksit gibi değişik kirleticilerin miktarlarına bakılıyor. Bunlar 1 metreküp havada kaç mikron var, diye ölçülüyor. Fakat bizim bunu anlamız zor, onun yerine indeksler oluşturuluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesine bakarsanız orada 6 tane renkten oluşan skala görürsünüz. Yeşil, sarı, turuncu, kırmızı, pembe, bordo. Yeşil renkleri gördüğümüz zaman havanın gayet iyi olduğu, sağlığımıza olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir ortamın olmadığı anlamına geliyor. Orada her türlü faaliyetlerimizde bulunabiliriz. İkinci durum orta seviye; bu iyi kadar güzel olmasa da, orta seviyede, idare eder anlamında, iyiye göre biraz daha düşük anlamına geliyor.
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Daha sonra turuncu renk hassas; adı üstüne hassas gruplar için. Bilhassa solunum yolu rahatsızlığı çekenler, kalp damar hastalığı ve buna benzer solunumla ilgili sıkıntısı olana vatandaşlarımızın uzun süre dış ortamda kirli havayı solumalarının vücutlarında olumsuzluklar oluşturabileceği anlamına geliyor. Daha sonra kırmızı renk var, sağlıksız. Aslında bu rengi gördüğümüz zaman, bulunduğumuz ilde veya İstanbul’da ölçüm yapılan 36 noktada, en yakın ölçüm yapılan yerde renk kırmızıysa hepimiz için sağlığımız anlamında olumsuz etki yapabileceği anlamına geliyor.
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Hamburgercide 8 saat çalıştığını belirten Volkan Eser, Barbaros Bulvarı’nı göstererek, “Buradan binlerce, yüzlerce araç geçiyor. Onlardan dolayı solunum yaparken hava kalitesini hissedebiliyoruz, egzoz dumanı soluyoruz. Otobüslere bakın, hususi araçlarda polis anında egzozdan duman çıkıyor müdahale ediyor ama çoğu İETT otobüslerinde kömür bacası gibi egzoz çıkıyor müdahale edilmiyor. Maskeyi çıkardığınız zaman egzoz kokusu geliyor dedi. Simitçi Nazım Demir, “Sabahleyin gözle görülür bir kirlilik yok, görünmüyor en azından ama nefes darlığı yaratabiliyor. Birkaç günden beri hava boğuk, nefes aldığın zaman boğuk geliyor hava 2 günden beri hissediyorum. Zaten mazot, benzin, kirliliğin büyük bir sebebi onlardır, trafiğe bakın araçlar duruyor, kalkıyor diye konuştu.
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Beşiktaş’ta yaşayan Hatice Topal, “Çok dışarı çıkmadığım için rastlamadım. Nefes almada güçlük çekerim ama hiç hissetmedim. 2 sene önce Bostancı’da yaşıyordum, oranın havası daha kirliydi şeklinde konuştu.
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Beşiktaş'ta hava kirliğinde 'kırmızı' alarm
İstanbul'un bir ilçesinde kırmızı alarm: Bu kez koronavirüs değil
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre bu sabah saatlerinde Beşiktaş'ın hava kalitesi “sağlıksız" olarak nitelendirilen “kırmızı" seviyeye yükseldi. Bakanlığın Beşiktaş'taki ölçüm verilerini değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Hava kirliğinin oluşum nedeni araçlardan çıkan egzoz, evlerde ısınma amaçlı yaktığımız yakıtlar ve sanayi tesislerinden çıkan kirleticiler. Şu anda kış dönemindeyiz bu üçü de etkin durumda. Sabah saatleri trafik yoğun, bunlar atmosfere çıktığı zaman havaya karışıyor" dedi.


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