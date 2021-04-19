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Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca beş kritik şehrin yoğun bakım doluluk yüzdelerini açıkladı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca beş kritik şehrin yoğun bakım doluluk yüzdelerini açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, vaka sayılarında üst sıralarda yer alan beş ilin yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı. İstanbul'da yoğun bakım yataklarında doluluk yüzde 71,4, Çanakkale'de 67,1, Tekirdağ'da 73,5, Kırklareli'nde 69, Yalova'da 55,4 olarak açıklandı.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Koca beş kritik şehrin yoğun bakım doluluk yüzdelerini açıkladı
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışının en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerinin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan, bu illerin yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı.

Bakan Koca, "İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale’de %67,1. Tekirdağ’da %73,5. Kırklareli’nde %69. Yalova’da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor." ifadelerini kullandı.

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