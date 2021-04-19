Sağlık Bakanı Koca beş kritik şehrin yoğun bakım doluluk yüzdelerini açıkladı

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunan Bakan Dendias'a tepki: Diplomasi tarihine yakışıksızlık örneği olarak girecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki gösteren Çelik, "Son derece bağnaz ve saygısız bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milletimizi itham etmesi, diplomasi tarihine yakışıksızlık örneği olarak girecektir." ifadelerini kullandı.