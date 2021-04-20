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Koronavirüs Türkiye varyantı olabilir
TÜRKİYE

​Türkiye varyantı olabilir ​

Türkiye varyantı olabilir

Üçüncü piki yaşayan Türkiye’de Kovid-19 çemberi yaş grubunda daralırken vakalar aile içi ve kişilerin iş yeri gibi çevrelerinde daha sıklıkla görülmeye başlandı. Prof. Dr. Sıla Akhan değişik virüslerle karşılaştıklarını, Türkiye varyantının olabileceğini söyledi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Türkiye varyantı olabilir ​
Prof. Dr. Sıla Akhan, Marmara bölgesinin ciddi alarm verdiğini belirterek, “Buradaki varyantlara dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Kovid-19 salgınında yaşanan üçüncü pikte hasta sayısı, vefat sayısı ve ağır hasta sayısında artış sürerken yaş grubunda ve çevresinde daralan çemberi tedbirlerle kırmak vatandaşın elinde. Gelinen süreci değerlendiren uzmanlar tedbirlere uyumun ve toplumsal hareketliliğin minimuma indirilmesinin salgının yayılımını önlemedeki rolünü hatırlattı.

Prof. Dr. Sıla Akhan
Prof. Dr. Sıla Akhan

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KORONAVİRÜS
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AŞILAMADA YAŞ GRUBU GENİŞLEMELİ

  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, şöyle konuştu: “Mutasyonun etkisiyle özellikle aşılanmayan genç popülasyonda biraz vaka artışıyla hastaneye yatış oranları da arttı. Ağır hasta sayısı da artıyor, tabii ki bir iki hafta sürecinde de ölüm sayıları artacaktır. Çünkü yoğun bakımda hasta sayısı da artıkça ölümler de gerçekleşecektir. Ama kısıtlamalara tam harfiyen uyulursa şu an 20 milyon doz aşı yapıldı ama 2’nci dozu tamamlanan 7 milyon kişi. Eğer ikinci dozu yaptıranlarda 30 milyonu bulursak toplumsal bağışıklıkla birlikte yaza doğru vaka sayıları yine düşecektir. Mayıs ayında tekrar düşecektir. Ramazan bir fırsat. 15 gün içinde vaka sayıları azalacaktır. Hızlı aşılanma çok önemli. Özellikle yaş gruplarının genişletilmesi lazım. Aktif çalışanlar, hizmet sektöründe olanlara aşılama yapılmalı.”

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HALEN TEPEYİ GÖRMEDİK

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan ise “Hafta sonu sayılar düşüyor, teste giden sayısı düşüyor, hareket azalıyor” derken bu önlemlerin etkisini bir sonraki hafta göstereceğini bildirdi. Prof. Akhan, “Artış şu an için devam ediyor. Önümüzdeki haftadan sonra belki azalma olabilir. Şu an halen tepeyi görmüş değiliz. Ne kadar uyarsak kurallara o kadar daha çabuk düşecek. Kurallara ne kadar çok dikkatli uyarsak, düşmede o kadar fazla olacak” dedi.

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DEĞİŞİK VİRÜSLERLE KARŞILAŞIYORUZ

  • Marmara Bölgesi’nin ciddi alarm verdiğini söyleyen Prof. Akhan, şunları söyledi: “Oradaki kişiler daha çok izalosyonuna dikkat etmeli. Buradaki varyantlara dikkat etmek gerekiyor. Burada başka varyantlar çıkıyor olabilir. Bütün bunlar önemli. Brezilya’da çok korkunç yükseliyor. Orada da aynı kişide farklı varyantlar, enfeksiyonlar da bildirilmeye başlandı. Ortamda dolaşan virüs sürekli değişiyor. Değişik virüslerle karşılaşıyoruz. Bir kısmı ya da ikisi ile birlikte enfekte olabiliriz. Değişik Türkiye varyantı da olabilir. Şu an kontrol edemediğimiz süreçteyiz. İstanbul’da 10 kişiden 1’i virüsü taşıyor. Çok fazla karşılaşan kişi de arttı. Virüsün seçtiği bir doku yapısı var muhtemelen bazı kişilerde ağır geliyor. Gençlik yapısına bağlı olarak çok ağır vakalar görüyoruz. Yoğun bakımda yatan genç hastalarımız var.”
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