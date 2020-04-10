İtalya Başbakanı isyan etti: AB projesi çöker!

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesini yeni tip koronavirüsü (Kovit-19) ile mücadelede yalnız bırakan Avrupa Birliği üyesi ülkelere İngiliz BBC’ye verdiği röportajla sert uyarılarda bulundu. BBC’ye konuşan Giuseppe Conte, koronavirüs krizinde Avrupa Birliği projesinin çökme riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Conte, AB’nin virüs salgınından en kötü etkilenen ülkelere, yeterli ve koordineli destek sağlaması gerektiğini söyledi. İtalya Başbakanı “2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük sınama” olarak nitelendirdiği durum karşısında Avrupa Birliği’nin mücadele gücünü artırmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

BAŞARISIZLIKLA KARŞILAŞIRIZ

Uzun bir sürenin ardından BBC’ye konuşan Conte, “Avrupa projesine yeni bir can verme fırsatını kaçırırsak, gerçek bir başarısızlıkla karşılaşmamız sonuçlanması olur” dedi. Conte, Avrupalı liderlerin ıskalayamayacakları “tarihi bir anla karşı karşıya” olduğunu savundu. Almanya ve Hollanda, “koronabond” adı verilen, İspanya ve İtalya’nın çıkarılmasını istediği, ortak borçlanma senedi talebini veto etmişti.

ACİL DURUM

İtalyan Başbakanı söyleşide mevcut durumu her ülkenin mali yapısının sınamadan geçtiği bir “ekonomik ve sosyal acil durum” olarak da niteledi. Conte salgının insani maliyeti için de “Sayıların ardında isimler ve soy isimler, hayat hikayeleri ve parçalanmış aileler var. İtalyan ulusu acı çekiyor” diye konuştu.

PUTİN’E HAKARET OLUR

Conte, kriz sırasında Rusya’nın koşullu yardım yaptığı fikrinin “İtalyan hükümetine hakaret ve bunu bir siyasi baskı aracı olarak kullanmayı aklından bile geçirmeyen Vladimir Putin’e hakaret olduğunu” söyledi.

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RUSYA, ÇİN, TÜRKİYE VE KÜBA’DAN YARDIM

İtalya’nın salgınla mücadele ettiği ve hergün yüzlerce can kaybı verdiği günlerde, Avrupa’dan başta Almanya ve Fransa olmak üzere hiçbir yardımın gönderilmemesi dikkat çekmişti. AB’den herhangi bir yardım gitmezken, Türkiye, Rusya, Çin ve Küba, Roma’nın ihtiyacı olan tıbbi teçhizat ve sağlık uzmanı yardımında bulunmuştu. Türkiye, İtalya’ya yardım gönderen ilk NATO üyesi ülke olmuştu. İtalyanların kendilerine yardım etmeyen AB’ye tepki olarak bayrak yaktığı görüntüler de sosyal medyada paylaşılmıştı.

İspanya’dan Marshall yardımı talebi

Hafta başında, İtalya ile birlikte salgının en kötü etkilediği ülkelerden İspanya’nın başbakanı Pedro Sanchez, koronavirüs salgının ülkesinde ve Avrupa’da hızla ilerlemesinden dolayı Avrupa’ya “Yeni Marshall Planı” çağrısında bulunmuştu. Guardian gazetesine bir makale yazan Sanchez, Avrupa’nın geleceğinin tehlike altında olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımız ölüyor, hastaneler dolmuş taşmış durumda. Ya sarsılmaz dayanışmayla cevap veririz ya da birliğimiz çöker!” uyarısında bulunmuştu.

OHAL UZATILDI

İspanya’da sol koalisyon hükümetinin OHAL’i ikinci kez uzatma kararı, meclis genel kurulunda görüşülüp oylandı. Kovid-19 önlemlerinden dolayı meclisteki 350 milletvekilinden sadece 43’ü genel kurul salonuna geldi, diğer milletvekilleri dijital sistemle evlerinden oy kullandı. Olağanüstü halin 25 Nisan gece yarısına kadar uzatılması 270 “evet”, 54 “hayır” ve 26 “çekimser” oyla kabul edildi.