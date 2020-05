İzmir’de yaşayan Uzman Doktor Yıldırım Can koronaya yenildi İzmir’de yaşayan Uzman Dr. Yıldırım Can, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. Dr. Can sosyal medya hesabından hastane odasında maskeli bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Haber Merkezi 15 Mayıs 2020, 21:20 Son Güncelleme: 15 Mayıs 2020, 21:43 İHA