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Koronavirüs Bakan Mustafa Varank müjdeyi verdi Koronavirüs ilacı artık Türkiyede üretilecek
TÜRKİYE

Bakan Mustafa Varank müjdeyi verdi: Koronavirüs ilacı artık Türkiye'de üretilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisinde kullanılan ilacın yerli sentezinin haziran ayında tamamlanacağını bildirdi. Varank, aşı konusunda da oluşturulan 2 konsorsiyumu "Kovid-19 Türkiye Platformu" adı altında topladıklarını anlattı.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TRT Haber kanalında katıldığı programda, Kovid-19'a yönelik geliştirilen aşı, ilaç tanı kiti çalışmaları ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Aşı konusunda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile salgın öncesinde ülkedeki üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel firmalarla beraber 2 konsorsiyum oluşturduklarını hatırlatan Varank, bu 2 konsorsiyumu "Kovid-19 Türkiye Platformu" adı altında topladıklarını anlattı.

Platform altında şu anda 17 projenin desteklendiğini bildiren Varank, "Bu 17 projenin 8'i aşıyla ilgili. Şu anda 3 projede hayvan deneyleri aşamasındayız, bir tanesinde hocamız hayvan deneylerine başladı. Yıl sonunda en azından insan deneylerine geçebileceğimiz aşı alternatiflerinin elimizde olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Umut kapısı aralandı: Yerli koronavirüs ilacının üretildiği fabrika ilk kez görüntülendi
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yerli firma tarafından üretilen koronavirüs ilacının satışına izin verildiğini açıklamıştı. Koronavirüs tedavisinde Sağlık Bakanlığı'nın tedavi protokolünde yer alan ana ilaçlardan biri, sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokin sülfat etken maddeli ilacın ilk yerli üretimi, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan 140 bin metrekare alanda kurulu yarım asırlık Koçak Farma tesislerinde yapılıyor.
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Koçak Farma Genel Müdürü ve CEO'su İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Koçak, ilacın bu hafta SGK geri ödemesine de alındığını belirterek özel açıklamalarda bulundu.
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Dr. Koçak, Bu ilacın orijinali yabancı bir firmaya ait. Biz, romatizmal hastalıklardaki kullanımından dolayı, jeneriğini üretmek üzere çalışmalarımızı tamamlayıp eşdeğerlik testleri ve üretimi için Sağlık Bakanlığı'na ruhsat başvurusunda bulunmuştuk. Kovid salgını başlayınca bakanlığımız bunu yüksek öncelikli olarak değerlendirerek ruhsatlandırılmasını sağladı dedi.
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İlacı Avrupa'ya ihraç edebileceklerini belirten Dr. Koçak, İlk hedefimiz Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak. Sağlık Bakanlığı'na 300 bin doz bağışlıyoruz. Daha sonra Sağlık Bakanlığı uygun görürse, talep gelen Avrupa ülkelerine de ihraç edebiliriz ifadelerini kullandı.
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Dr. Hakan Koçak, aşı çalışmalarının yapılabilmesi için gerekli olan ve Türkiye'de sadece 5-6 merkezde bulunan yüksek biyogüvenlikli BSL-3 laboratuvarının özel sektörde sadece kendi bünyelerinde olduğunu da vurgulayarak Yerli BCG (verem) ve kuduz aşısının çalışmalarını tamamladık. Pilot üretimine başladık. Bir yıl içinde faz çalışmaları tamamlanacak ve Türkiye uzun yıllar sonra ilk kez yerli aşısını üretmiş olacak.
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Ayrıca bu hafta, Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda izole edilen Kovid-19 virüsü ile aşı çalışmalarına da başlıyoruz. Bir başka önemli gelişme de Çin'den ithal edilen ve Kovid-19 tedavisinde ana ilaçlardan biri olan, favipiravir etken maddeli yüksek biyoteknolojik ilacın da yerli üretimine başlıyoruz diye konuştu.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ilacı ABD'de üretebilmek için girişimde bulunduğunu ama başaramadığını anlatan Dr. Koçak, Ham maddesini Hindistan'dan alamadığı için ABD bu ilacı üretmeyi başaramadı. Biz, uzun yıllardır süren uluslararası işbirliklerimiz sonucu hammaddeyi temin ettik ve kendi üretimimizi yaptık dedi.
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Jenerik ilaç üretiminde Ar-Ge'nin çok önemli olduğuna değinen Dr. Koçak, Jenerik ilaç üretiminden önce, ilacın uygun kriterleri sağlayabilmesi için Ar-Ge çalışmaları yapılıyor. Bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onaylı Ar-Ge merkezimiz var. Burada 100 bilim insanı çalışıyor. Doktorlar, eczacılar, farmakologlar yer alıyor ekipte.
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İlaç üretimi planlandığı zamanda bu Ar-Ge merkezinde, ilacın orijinali ile karşılaştırmalı çalışmaları yapılıyor ve uygunluk alırsa, üretim sürecine geçiliyor. Ruhsat dosyası hazırlanıp Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda bu dosya incelenerek bizim tarafımızdan gönderilen numunelerin de analizi yapılıyor. Uygunluk alırsa, ruhsatlandırılıyor. Bu süreç de yaklaşık 1-1,5 yıl sürüyor. Bu ilaç eskiden olduğu gibi romatizmal hastalıklarda da kullanılacak.
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Hastalar raporlarıyla eczaneden ilaçlarını alabilecekler. Kovid-19 tedavisindeki kullanımı ise Sağlık Bakanlığı'nın hastanelere ilacı direkt kendisi vererek gerçekleştiriliyor. Kovid hastaları eczaneden bu ilacı alamıyor. Yerli ilacımız bu hafta geri ödeme listesine de alındı şeklinde konuştu.
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Ar-Ge laboratuvarlarındaki yerli aşı çalışmalarında da sona yaklaştıklarını anlatan Dr. Hakan Koçak, şu müjdeyi verdi: İki tane aşımızın Ar-Ge süreci bitti ve pilot üretimleri yapıldı. Bunlardan birisi BCG, yani verem aşısı, diğeri de kuduz aşısı. Tarım Bakanlığı'ndan onaylı hayvan laboratuvarımız var. Burada aşılar denendi ve uygun olduğu kanıtlandı. Şimdi bağımsız laboratuvarlarca tekrar test edilecek ve daha sonra klinik denemelere geçilecek.
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1 yıl sonra üretimine başlayıp pazara verebileceğiz. Böylece Sağlık Bakanlığı aşılama programında artık yerli aşı kullanabilecek. Şu anda Türkiye'de üretilen bir aşı yok maalesef. Tamamı ithal ediliyor. Bizim aşılarımız yıllar sonra Türkiye'de üretilen ilk aşılar olacak. Ayrıca başlangıç aşamasında olan başka bir aşı çalışmamız da yine Kovid-19 ile ilgili. Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'daki Referans Laboratuvarı'nda Kovid-19 virüsünü izole etti.
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Biz bu suşu alarak önümüzdeki hafta aşı çalışmalarımıza başlayacağız. Bunu da yüksek biyogüvenlikli BSL-3 laboratuvarımızda yapıyoruz. Bu laboratuvar, özel sektörde sadece bizde var. Bunun dışında birkaç üniversitede ve TÜBİTAK'ta bu laboratuvar mevcut
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Dr. Hakan Koçak, Türkiye'nin neden orijinal ilaç değil de daha çok jenerik ilaç üretimine yönelmek zorunda kaldığını ise şu şekilde özetledi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ın açıkladığı, TÜBİTAK'ın organize ettiği ve 4 üniversitenin de içinde yer aldığı yine Kovid-19 tedavisinde kullanılacak 9 tane ilaç çalışması var. Bunlardan birinde biz de yer alıyoruz.
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Bu dört üniversite ile geliştirilecek biyoteknolojik molekülün sanayiye uygulanmasını ve üretimini de biz yapacağız. Koronavirüs tedavi algoritmasında yer alan ve Koçak Farma tarafından üretilen hali hazırda dört ilaç mevcut. Yakın zamanda buna yeni bir tane daha eklenecek. O da Japon menşeili favipiravir olarak bilinen ilaç.
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Biyoeşdeğerini üreteceğimiz bu ilaçla ilgili de ruhsatlandırma sürecine girdik. Ruhsatımızı aldıktan sonra, artık ülkemizde üreteceğiz ve Çin'den ithal edilmesine gerek kalmayacak. Kovid'de ölümlere sebep olan en önemli neden sitokin fırtınası. Hastanın bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu sonucunda oluşan bir dizi olaylar zinciri meydana geliyor. Biyoteknolojik ilaç olan favipiravir sitokin fırtınasını engellemek amacıyla geliştirildi
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Umut kapısı aralandı: Yerli koronavirüs ilacının üretildiği fabrika ilk kez görüntülendi
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını için büyük umut olan "yerli koronavirüs ilacı"nın üretildiği fabrika ilk kez kapılarını araladı. Firmanın CEO'su İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Koçak, "İlk hedefimiz Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak. Sağlık Bakanlığı'na 300 bin doz bağışlıyoruz. Daha sonra Sağlık Bakanlığı uygun görürse, talep gelen Avrupa ülkelerine de ihraç edebiliriz" dedi.


"Yerli Kovid-19 ilacı haziran'da tamamlanacak"

Aşının yanında ilaçla ilgili projelerin de olduğunu, Türk bilim insanlarının çalışmalara başlamadan önce çeşitli taramalar yaptıklarını ve güzel gelişmeler kaydedildiğini dile getiren Varank, "Bu hastalığın tedavisinde şu anda Sağlık Bakanlığımızın kullandığı ve Bakanımızın da bizzat 'tedavide işe yarıyor' dediği bir ilacın, yerli sentezini haziran ayı gibi tamamlamış olacağız. Böylece şu anda ithal ettiğimiz, dışarıya bağımlı olduğumuz bir ilacı, yerli sentezle üretmeye başlayacağız." açıklamasında bulundu.

Tanı kitleri konusunda, TÜBİTAK Hızlı Destek Programıy proje çağrısına çıktıklarını belirten Varank, burada 10 projeyi destekleme kararı aldıklarını söyledi.

Firmaların projeleri hakkında bilgi veren Varank, 30 dakikada netice veren testler üzerinde çalışıldığını ve haziran ayında prototiplerin çıkacağını kaydetti. Türkiye'de polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi üretibilen 13 firma olduğuna dikkati çeken Varank, bunların 50 ülkeye ihracat yaptığını bildirdi.

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"Bez maske standartı almak için TSE'ye 9 firma başvurdu"

Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) bez maske standartları hakkında da bilgi veren Varank, maskenin üretim, kullanım, yıkama ve imhasıyla ilgili detayları aktardı.

Bez maskenin TSE standartlarına uygun olabilmesi için en az 5 kez yıkanabilir olması, keskin kenarları bulunmaması, ciltle temas halinde risk taşımaması, en az 4 saat takılabiliyor olması, bakteri filitrasyon oranının yüzde 90'ın üzerinde olması, solunabilirlik oranının yüzde 60'ın altında olmaması gibi pek çok şartı taşıması gerektiğinin altını çizen Varank, bugün itibariyle 9 firmanın TSE'ye başvurduğunu aktardı.

Firmalar başvuru yaptığında, TSE uzmanlarının önce üretim tesislerini denetleyeceğini, ardından 6 gün süren maske testlerinin başlayacağını kaydeden Varank, vatandaşların TSE belgeli maskeleri güvenle satın alıp kullanabileceklerini vurguladı.

Sanayi kuruluşlarına referans olmazı için kılavuz hazırladıklarını ifade eden Varank, şöyle devam etti:

"TSE ile sanayi kuruluşları için 'Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu' adında bir belge hazırladık, gelecek hafta pazartesi günü yayınlanacak. Bu kılavuzla birlikte yeni bir belgelendirme faaliyetine de başlayacağız. Sanayi kuruluşlarını denetleyeceğiz ve bir belge vereceğiz. Diyeceğiz ki 'Bu kuruluş enfeksiyona karşı güvenli bir tesis'. Bundan sonraki süreçte özellikle uluslararası ticarette bu tip belgelendirmeler çok ön plana çıkacak. Dolayısıyla burada öncü bir hareket başlatmış oluyoruz. Sanayi kuruluşlarımızdan başlayarak, böyle bir belgelendirme faaliyetine başlayacağız ve bunu her alana yaymayı düşünüyoruz."

Büyükşehirlerdeki koronavirüs haritaları: İşte en kritik şehirler
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İstanbul, koronavirüs haritası.
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İstanbul, koronavirüs haritası.
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Aydın, koronavirüs haritası.
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Balıkesir, koronavirüs haritası.
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Bursa, koronavirüs haritası.
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Denizli, koronavirüs haritası.
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Eskişehir, koronavirüs haritası.
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İzmir, koronavirüs haritası.
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Manisa, koronavirüs haritası.
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Muğla-Bodrum, koronavirüs haritası.
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Antalya, koronavirüs haritası.
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Isparta, koronavirüs haritası.
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Mersin, koronavirüs haritası.
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Konya, koronavirüs haritası.
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Kocaeli, koronavirüs haritası.
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Sakarya, koronavirüs haritası.
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Ankara, koronavirüs haritası.
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Samsun, koronavirüs haritası.
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Ordu, koronavirüs haritası.
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Sivas, koronavirüs haritası.
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Kahramanmaraş, koronavirüs haritası.
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Gaziantep, koronavirüs haritası.
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Şanlıurfa, koronavirüs haritası.
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Malatya, koronavirüs haritası.
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Elazığ, koronavirüs haritası.
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Diyarbakır, koronavirüs haritası.
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Mardin, koronavirüs haritası.
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Van, koronavirüs haritası.
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Erzurum, koronavirüs haritası.
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Trabzon, koronavirüs haritası.
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Kayseri, koronavirüs haritası.
Büyükşehirlerdeki koronavirüs haritaları: İşte en kritik şehirler
Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile tüm illerdeki koronavirüs vakası yoğunlukları görülebiliyor. Mavi alanlar düşük riskli koronavirüs salgın bölgesi olarak belirtilirken, kırmızı alanlar ise yüksek riskli koronavirüs alanları olarak ifade ediliyor. İşte, uygulamadan elde edilen verilere göre kritik illerdeki koronavirüs yoğunluğundaki son durum...


"Bayram sonrasında üretim kapasitesi aratacak"

Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin gelişmelere de değinen Varank, ortak girişim grubuyla sürekli iletişim halinde olduklarını ve ciddi bir aksama olmadığını, sürecin planlanan şekilde devam ettiğini söyledi.

Varank, "milli teknoloji hamlesi" mottosuyla hareket ettiklerini vurgulayarak, Türkiye'nin bundan sonra sadece teknolojiyi kullanan değil aynı zamanda üretebilen de bir ülke olmasını istediklerini vurguladı.

Türkiye'nin salgınla mücadeleyi başarılı şekilde yürüttüğünü dile getiren Varank, "Salgınla mücadeleyi Cumhurbaşkanımız liderliğinde müthiş bir koordinasyon içinde yürütüyoruz. Sağlık sistemimiz kurulu alt yapısıyla dünyadaki en başarılı sağlık sistemlerinden biri. Amacımız bundan sonra katma değerli üretimle yola devam etmek ve her alanda kendi kendine yeten bir ülke olmak." şeklinde konuştu.

Sanayi üretim endeksinin bekledikleri şekilde düşük geldiğini aktaran Varank, "Özellikle bayram sonrasında uluslararası piyasaların açılmasıyla ve salgının yayılım hızının normalleşmesiyle birlikte, üretim kapasitelerinin artacağını öngörüyoruz. İnşallah bayram sonrasında kapasite oranları ciddi şekilde artmaya başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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