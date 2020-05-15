Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 103 kişi iyileşti

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana titizlikle verilen mücadele sonuçlarını vermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 15 Mayıs koronavirüs verileri bu olumlu gidişi ortaya koydu.

Türkiye'de son 24 saatte bin 708 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 48 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 103 kişi de iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 146 bin 457 olurken can kaybı 4 bin 55 oldu.

15 Mayıs 2020 koronavirüs tablosu.

15 Mayıs 2020 tablosuna göre bugün toplam entübe hasta sayısı geriledi. 500'ün altına düşere 490 oldu.

Vaka sayımızda kısmi artış var

Koca, bugün duyurusunu yapmış olduğu koronavirüs tablosu ile birlikte şu açıklamayı da yaptı:

"Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe"

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