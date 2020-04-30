Japon adasını rehavet vurdu: Vaka azalınca önlemleri gevşettiler şimdi başa çıkamıyorlar

Japonya'nın kuzeyinde yer alan 5 milyon nüfuslu Hokkaido adası koronavirüs salgınında önlemleri gevşetince ikinci bir dalganın etkisi altına girdi. Şubat ayı sonunda salgın nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan eden ilk bölgesel yönetim olan adada, okullar kapatıldı, büyük ölçekli toplantılar iptal edildi ve insanlar evde kalmaya teşvik edildi. Yerel yönetim, virüsün izini kararlılıkla takip etti. Kurbanlarla temas eden herkes hemen bulunup izolasyon uygulandı. Bu yöntem işe yaradı. Mart ayı ortalarına kadar yeni vaka sayısı günde bir veya ikiye düştü. 19 Mart'ta ise olağanüstü hal kaldırıldı ve Nisan başında okullar yeniden açıldı.

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İthal vaka yok, salgın yerelleşti

Ancak normal düzene geçildikten 26 gün sonra salgın adayı yeniden vurdu. Bu defa vaka sayısı günde 300'e çıktı. Şubat ayında görülen az sayıdaki vakanın ada dışından geldiği tespit edilmişti. Ancak şimdi yeni vakaların hiçbiri ithal değil.

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Londra King's College Üniversitesi'nden Profesör Chen Ji'ye göre bu başarı hikayesini mahveden erken davranmak oldu. Hokkaido'nun karantina uygulamasını tedrici olarak değil, eski normale göre kaldırması en büyük hataydı.

Masraf oluyor diye test yapmayı bıraktılar

İkinci büyük hata ise testlerin bırakılması oldu. Dailymail'in haberine göre; kemen her kişiye ulaşacak şekilde yürütülen testlerin yüksek maliyet gerekçe gösterilerek durdurulması, merkezi yönetimin testleri kaynak israfı olarak görmesi hem Hokkaido'yu hem de Japonya'yı ikinci dalgayla yüz yüze bıraktı.

Can kaybı arttı

Japon yetkililer, salgının patlayıcı bir aşamaya geldiğini belirterek, "Tecrit ve karantinayı erken kaldırmanın yanı sıra test yapmayı bırakmak bize can kaybı ve büyük bir mali yük şeklinde geri döndü" ifadelerini kullandı.

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Hokkaido yönetimi, artık önlemleri çok daha uzun süre uygulamak zorunda kalacaklarını belirtti.