İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 12 bin 500 taksinin seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınacağını duyurdu.
Vali Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi:
- "Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak."
Sağlık çalışanlarımıza #Taksici'lerden büyük destek.
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300,
İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak pic.twitter.com/2G4mCUuEUE
Sağlık çalışanlarımıza #Taksici'lerden büyük destek.