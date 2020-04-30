İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak

Vali Yerlikaya'dan videolu mesaj: Biraz daha sabır, Kavuşmamız yakındır...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Kavuşmamız Yakındır' başlıklı bir video paylaştı. Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul görüntüleri müzik ve metin eşliğinde anlatıldı. Videoda, şu ifadelere yer verildi: Bugünlerde pencereden bakıyoruz sana. Sen bize hasretsin biz de sana. Bugünler elbette geçecek. Kavuşacağız birbirimize. Sokakların yine pür telaş.Yine yaşam sevinci taşacak caddelerinden. Siftah senden, bereket Allah'tan niyazıyla. Kapıların yine huzurla açılacak birliğimize, dirliğimize binlerce şükür ile..

