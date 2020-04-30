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Gündem İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 12 bin 500 taksinin sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 12 bin 500 taksinin seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi:

  • "Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak."

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Vali Yerlikaya'dan videolu mesaj: Biraz daha sabır, Kavuşmamız yakındır...
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Vali Yerlikaya'dan videolu mesaj: Biraz daha sabır, Kavuşmamız yakındır...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Kavuşmamız Yakındır' başlıklı bir video paylaştı. Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul görüntüleri müzik ve metin eşliğinde anlatıldı. Videoda, şu ifadelere yer verildi: Bugünlerde pencereden bakıyoruz sana. Sen bize hasretsin biz de sana. Bugünler elbette geçecek. Kavuşacağız birbirimize. Sokakların yine pür telaş.Yine yaşam sevinci taşacak caddelerinden. Siftah senden, bereket Allah'tan niyazıyla. Kapıların yine huzurla açılacak birliğimize, dirliğimize binlerce şükür ile..


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