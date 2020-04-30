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Koronavirüs Almanyada korkutan gelişme Önlemler gevşetilince dört gün üst üste vakalarda artış görüldü
DÜNYA

Almanya'da korkutan gelişme: Önlemler gevşetilince dört gün üst üste vakalarda artış görüldü

Koronavirüse karşı alınan önlemleri gevşeten Almanya'da dört gün üst üste vakalarda artış yaşandı.

Ülkede son 24 saatte bin 478 yeni koronavirüs vakası görüldü.Koronavirüs bağlantılı ölümler de 173 artarak 6 bin 288’e çıktı. Almanya vaka artışının gevşetilen önlemlerle bağlantılı olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi vermezken çoğu vatandaş önlemlerin erken gevşetildiğini düşünüyor.

Haber Merkezi Diğer
Almanya'da koronavirüse karşı alınan önlemler gevşetilmeye başlandı.
Almanya'da koronavirüse karşı alınan önlemler gevşetilmeye başlandı.

Almanya’da son 24 saatte bin 478 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede dört gün üst üste yeni vakasında artış yaşandı.

Ülkede kaydedilen toplam vaka sayısı 160 binin altında, bu kişilerin yaklaşık %75’i ise koronavirüsü atlattı. Virüsün aktif olduğu mevcut vaka sayısı ise 34 bin 672.

Koronavirüs bağlantılı ölümler de 173 artarak 6 bin 288’e çıktı.

BBC'nin haberine göre Almanya koronavirüs için alınan önlemleri gevşetmeye başlamıştı. Yetkililer, dört gün üst üste görülen vaka sayısındaki artışın, önlemlerin gevşetilmesiyle bağlantılı olup olmadığı konusunda kesin bir hükme varmıyor.

Ama ülkedeki anketler, Almanların önlemlerin gevşetilmesinde hızlı davranılmasından yana olmadıklarını gösteriyor.

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