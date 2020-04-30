Almanya'da korkutan gelişme: Önlemler gevşetilince dört gün üst üste vakalarda artış görüldü

Almanya’da son 24 saatte bin 478 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede dört gün üst üste yeni vakasında artış yaşandı.
Ülkede kaydedilen toplam vaka sayısı 160 binin altında, bu kişilerin yaklaşık %75’i ise koronavirüsü atlattı. Virüsün aktif olduğu mevcut vaka sayısı ise 34 bin 672.
Koronavirüs bağlantılı ölümler de 173 artarak 6 bin 288’e çıktı.
BBC'nin haberine göre Almanya koronavirüs için alınan önlemleri gevşetmeye başlamıştı. Yetkililer, dört gün üst üste görülen vaka sayısındaki artışın, önlemlerin gevşetilmesiyle bağlantılı olup olmadığı konusunda kesin bir hükme varmıyor.
Ama ülkedeki anketler, Almanların önlemlerin gevşetilmesinde hızlı davranılmasından yana olmadıklarını gösteriyor.